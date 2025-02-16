台企銀董座向政院口頭請辭　總經理李國忠代理呼聲高

▲台企銀總行。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台企銀董事長劉佩真因帶病工作，居家上班期間引發「銷假領薪」爭議持續延燒，據公股圈消息，劉佩真擔心拖累行政團隊形象，已向行政院提出口頭請辭，最快本周五（21日）台企銀董事會發布，由於事發突然，現任台企銀總經理李國忠暫代呼聲高。
劉佩真因罹病去年8月至12月間請假，但期間有帶病遠端工作、批公文獲台企銀依工作天數核算約191萬元薪酬，遭新北地檢署搜索約談後以涉犯特別背信罪諭令50萬元交保，民眾黨立委黃國昌抨擊「太爽」。
據了解，公股「第1志願」為挺住劉佩真以力抗傳言，但她表態不願害公股形象受影響已先向政院口頭請辭，唯財政部、台企銀董事會皆未收到書面函文證實，因此對於這項消息無法做正式評論。
至於劉佩真交棒以後公股考慮接班方案，相關消息指出，在穩定現在經營團隊考量下，以李國忠暫代機率最大。
李國忠現年59歲，雖然在公股董總梯隊尚稱年輕，但因從合庫銀長春分行基層櫃員做起，一路做過授信、財務、會計、風管等業務，又擁農業金庫總經理資歷，去年8月26日接任台企銀總經理一職。
至於市場原傳出劉佩真卸任後由前台企銀總經理、現任土銀總經理張志堅回鍋台企銀，不過張至土地銀行未滿1年，尚未出現在這波調度選項上。
另有聲音指公股循劉佩真「自輸出入銀行轉進台企銀」的模式，找輸銀理事主席戴燈山轉任，或是將一銀總經理李嘉祥調派接台企銀董事長，相關選項僅暫列備案，並未敲定。
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