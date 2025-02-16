台企銀董座向政院口頭請辭 總經理李國忠代理呼聲高

台企銀董事長劉佩真因帶病工作，居家上班期間引發「銷假領薪」爭議持續延燒，據公股圈消息，劉佩真擔心拖累行政團隊形象，已向行政院提出口頭請辭，最快本周五（21日）台企銀董事會發布，由於事發突然，現任台企銀總經理李國忠暫代呼聲高。

川普批「台灣搶生意」3套劇本 台積電最不怕晶片關稅

美國總統川普點名台灣搶走美國的晶片生意，揚言修改「晶片法案」補助條件，壓迫台灣半導體產業，也對台積電步步進逼。連日來市場流傳多套劇本，不管是對美擴大先進製程投資，技術入股或是接手英特爾，對台積電而言，最簡單的是課關稅，因為在實務運作上美國很難直接對台灣晶片課稅。

大鱷動向！索羅斯抄底台積電 股神巴菲特暫停賣蘋果

美國證管會（SEC）公告13F文件，有「金融巨鱷」稱號的索羅斯（George Soros）旗下索羅斯基金（Soros Fund）去年第4季大買台積電ADR近4.7萬股，累計持股來到15.2萬股，同時新建輝達（NVIDIA）逾21萬持股；而股神巴菲特則暫停賣出蘋果股票。

加油鬆口氣！本周汽油不調整 柴油小漲0.1元

台灣中油公司自明（17）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升29.0元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及0.7元。

金價跳水照樣買！陸民眾抱怨黃牛搶購 專家：黃金牛市尚未走完

此前金價一路狂飆，大陸消費者跟著瘋搶，上週五14日金價突然跳水大跌，還是出現搶購怪現象。據了解，大陸各地都有「搶金」人潮，全大陸最賺錢百貨公司位於北京的SKP，老鋪黃金門店才開門，外面大排長龍，不少消費者抱怨，「都被黃牛搶先買了！」

台積電1月股價創高 副總羅唯仁賣22張套現近2500萬

受到美國總統川普上任影響，護國神山台積電（2330）今年1月股價表現震盪，不過台積電高層持股多未出現變動，僅直接向台積電董事長魏哲家報告的台積電企業策略發展資深副總經理羅唯仁賣股22張，套現近2500萬元。

川普拋對等關稅 會計師嘆「情人節送愚人節禮物」

美國總統川普上任後以美國優先貿易政策，頻頻對外發表新的關稅政策，掀起全球貿易風暴，對多國實施新一輪的關稅政策，2月10日宣布3月將對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅， 2 月14日更是宣佈對等關稅計畫（Reciprocal Trade and Tariffs），預計4月1日前完成研究。KPMG安侯建業稅務投資部營運長、會計師陳彩凰大嘆「情人節送愚人節禮物」。

9000名美國稅務員挫咧等！川普政府計劃裁員 馬斯克執行中

美國報稅季如火如荼展開，不過美國總統川普最新計劃針對解僱9000名國稅局員工進行檢視，特斯拉創辦人馬斯克將率領團隊審查國稅局的人力是否浪費。

法人看好烏克蘭重建商機 散裝航運大老看重建速度可能不會太快

俄烏戰爭在本月24日即將屆滿三周年，讓俄烏戰爭快速停止是美國總統川普競選時的重大，隨著川普上任，停火的跡象日益明顯，上周五(14日)國內法人出報告，將散裝航運類股列為正向、鋼鐵、水泥與塑化列為中性偏正向，對此散裝船運市場的大老指出，重建商機一定有，但對重建資金來源不能太樂觀看，可能重建速度會比想像中慢。

川普2.0效應市場遇亂流 投資人可中性看待AI需求熱度不減

金融市場正式迎來金蛇年，國泰證券觀察年後國際市場及產業脈動，仍對美國、台灣市場抱持樂觀展望。儘管在農曆年期間，聯準會（Fed）決議將基準利率維持在4.25%至4.5%的區間不變，為2024年底啟動寬鬆周期以來，首次暫停降息行動，加上美國總統川普正式重返白宮，加劇全球政經局勢的不確定性升溫，對此，國泰證券觀察，全球金融市場短期內恐面臨波動，新川普政府雖是威脅但並非「黑天鵝」，主要是自量化寬鬆政策以來，市場流動性與資金充裕度足以緩衝風險，建議投資人可中性看待「川普2.0」效應帶來之短期震盪。