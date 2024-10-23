抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

▲全家餐飲董事長吳勝福。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

全家（5903）的「小金雞」、餐飲投資事業全家餐飲（7708）將於11／14掛牌上櫃，本周五（25日）開始競拍，底價為62.07元；並將於11／4至11／6開始公開申購，每股承銷價暫定為72元，以今日興櫃收盤價106.5元計，抽中可賺3.45萬元。

全家餐飲競價拍賣從10／25起至10／29止，底價是以10／22前興櫃有成交的30個營業日其成交均價簡單算術平均數之7成為其上限，競拍底價敲定為每股62.07元，最低每標單位為1仟股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

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全家餐飲也將於11／4起至11／6開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單之單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.16倍為上限，故暫定為每股72元。

全家餐飲為全家便利商店轉投資子公司，以多品牌連鎖發展為主要發展策略，跨足日、韓、燒肉和牛排，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為戰術，以多軌並進方式擴展餐飲事業版圖。截至2024年9月底止，旗下目前有「大戶屋日式定食」45家、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」19家、「沃克牛排」1家與「IKIGAI燒肉」5家，共4大品牌，運營台灣70家直營店鋪。

全家餐飲2023年面對疫後餐飲市場，創造全年合併營收21.75億元、營業利益1.4億元、稅後純益0.99億元，EPS為4.31元，既存店單店營收較去年成長2～3成，營收獲利雙創歷史新高。2024年上半年營收11.46億，年增6.12％，今年前9月合併營收為17.8億元，年增7.91％，創下歷史同期新高。

展望未來，全家餐飲將持續主攻日常個人食之剛性需求，對應國內消費者長期飲食生活型態，且在6都和新竹地區外，擴展空白縣市開店，目標每年展店8～10家，3年內朝百店規模邁進；在集團綜效部分，雙方會員合作深化、進行相互送客，持續進行品牌聯名商品開發，發揮集團資源生態圈效益，未來更期望朝向多元銷售通路發展，創造營收成長雙動能。