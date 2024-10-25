統一入主PChome！網家連2天「階梯式跳漲」　開盤直攻38.35元

▲網家連兩天攻漲停，呈現「階梯式」跳漲。（圖／PChome提供）
記者楊絡懸／台北報導
統一（1216）宣布全額認購PChome網路家庭私募增資，市場預期將改善網家（8044）營運虧損狀況，激勵網家24日亮燈漲停，25日一開盤續攻漲停，直接鎖在38.35元，漲幅9.89%，連續兩天呈現「階梯式跳漲」。
統一集團收購Yahoo台灣電商業務、持有合資公司80%股份後，再次認購PChome網家私募增資股，交易後將有網家30%持股、成為最大單一法人股東，並占2席董事席位，實際定價日及實際價格將由網家提請12月19日股東會決議，並授權董事會視市場狀況決定，目前估計交易總額約落在20億元左右。
攤開網家營運狀況，自2021年第四季起，單季每股虧損1.53元，至今仍未擺脫虧損陰影，今年第一季仍虧損0.54元、第二季虧損0.75元。網家表示，引進統一企業參與私募，可望帶來正面效益，充實營運資金並支應長期營運發展所需，同時強化財務結構，維持公司長期股權穩定性，增進股東權益。
外界認為，統一集團入主網家將有兩種層面，一來是統一在電商市場將拼上一塊重要版圖，有機會進一步搶下台灣電商霸主；二是網家集團創辦人詹宏志家族將可能淡出電商產業，退居至二線或有新的打算。
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