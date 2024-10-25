快訊／星宇航空好威！ 上市10分鐘爆近9萬大量漲逾45％

星宇航空（2646）今（25）日正式掛牌上市，每股參考價為20元，早盤以25.95元開出，開盤10分鐘內最高漲逾9元或45％至29元，成交量逾8.7萬張，上演蜜月行情，星宇航空申購期間實際承銷張數為79,900張，中籤者若是在高點賣出，可賺1.8萬元。

綠界飆漲停後「反轉直下」！開盤20分鐘墜跌停 鎖在83.4元

第三方支付綠界科技（6763）被列入處置股，也就是俗稱「關緊閉」，卻一點不影響強勁漲勢，近9個交易日噴出8根漲停，並飆上96.8元寫股票變更面額後新高；不過25日反轉直下，早盤以87.2元開出20分鐘後，跌停至83.4元。

K粉看仔細！ 張國煒喊話「我不炒股、K董不做這個事」

星宇航空（2646）今日掛牌上市，早盤爆量漲逾45％，董事長張國煒也打趣說，這段期間很多冒名的詐騙股友社，因此也趁著上市日跟粉絲喊話，強調自己沒有在炒股，「我的K粉要睜大眼睛，K董不做這個事情，經營航空公司已經很難了。」

台股攻3萬點機會大 謝金河曝3看法

在AI供應鏈引導下，護國神山台積電（2330）站穩千元大關，台股在23000點之上高檔整理，財信傳媒集團擔任董事長謝金河在他的臉書談到台股挑戰3萬點理由：理由一、台積電董事長魏哲家說未來5年好到爆，一定是他看到他已經有把握的未來大機會；二，Ai的應用才正要開始，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）等公司都是台灣實力提升的展現；三，現在進入矽時代，美國前3大市值企業都與Ai有關，前3大市值企業加起來10兆美元，台灣在Ai供應鏈位居最重要的關鍵位置。

星宇航空上市量價爆熱潮 張國煒自豪「創下傳奇」

星宇航空（2646）今日掛牌上市，開盤10分鐘就漲了45％，讓不少投資人都振奮不已，星宇航空董事長張國煒表示，這6年多來星宇經歷許多風風雨雨，仍不畏艱難度過，台灣航空史很長，但是航空公司家數並不多，能夠這麼快上市確實很傳奇，創立星宇到現在有很多傳奇。

德翔上市招股！一成在香港公開發售 股價介於3.5至4.5港元

首家以台商身分在香港股票上市的貨櫃船公司德翔海運(新上市編號：02510)，昨(24)日起至29日招股，計畫全球發行約2.51億股，其中一成在香港招股，招股價介乎3.5至4.5港元，約新台幣14.25至18.34元，集資最多約11.3億港元，每手1000股，入場費約4545.38港元(約1.86萬台幣)，將於11月1日在香港掛牌，摩根大通、招商證券國際為聯席保薦人。

統一入主PChome！網家連2天「階梯式跳漲」 開盤直攻38.35元

統一（1216）宣布全額認購PChome網路家庭私募增資，市場預期將改善網家（8044）營運虧損狀況，激勵網家24日亮燈漲停，25日一開盤續攻漲停，直接鎖在38.35元，漲幅9.89%，連續兩天呈現「階梯式跳漲」。

快訊／台積電漲5元至1065 台股開盤上漲63點

美股4大指數漲多跌少，台股今（25日）以23255.07點開出，指數上漲62.55點，漲幅0.27％。

超馬芭樂精選4檔股票 5年滾2倍

台股今年表現亮眼，不過進入第四季，包含美國總統大選、多國央行利率政策等不確定因素，都讓市場震盪加劇。投資達人超馬芭樂王仲麟說，買股票不需要太多花招，也不用時時盯盤想著如何低進高出，只要靠配股配息就能養大資產，連睡覺都在賺錢。

竣邦-KY三箭齊發 明年營運拚雙位數成長

紡織布料供應商竣邦-KY（4442）執行長蕭志偉表示，因應國際紡織產業趨勢與挑戰，公司迅速調整體質、拉升產品力，目前接單能見度已達明年Q1底，並擁有新客戶導入、舊客戶持續滲透、布局越南紅利等3項動能帶動，明年營運可望拚雙位數增長。