德魯里貨櫃運費指數續跌4%　船公司11/1歐美線全力推漲

▲攬貨業估11月1日美東線漲價難度較高。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)昨晚續跌4%，跌幅與上周相同，至每大箱(40呎櫃)3095美元，船公司在控艙減班後，全力要推11月1日漲價，尤其是運價跌幅較深，且年底要簽新年度長約的歐洲線；超大型攬貨公司負責人認為，這次美國線會漲，但是漲上去後可能很快又回跌，大型攬貨公司則認為，美東線調漲難度較高，下周才會明朗化。

WCI本周運價比2021年9月的大流行峰值10,377 美元低70%，但比2019年疫情前的平均價格 1420美元高出118%。年初至今綜合指數平均為 4036美元，比10年平均水準2836美元高出 1200美元（因2020-22年特殊的疫情時期而膨脹）。

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從上海到鹿特丹的運費下降了7%或241美元，至每大箱3132美元，從上海到熱那亞的運費下降了4%或142美元，至每大箱 3296美元；從上海到洛杉磯的運費率下降了3%，即127美元，至每大箱4814美元。

大西洋航線運價則有大幅回升，從鹿特丹到紐約的運費飆升了28%或大廂580美元，至2663美元，從紐約到鹿特丹的運費上漲了4%或32美元，至每大廂761美元。

攬貨業指出，船公司是規劃歐洲線要自目前的每大廂3500美元調升到4300-4500美元，美國線原是想要實漲1000美元，現在推600-800美元，目前看美西線調漲機會較高，美東線要看2M聯盟的地中海航運與馬士基兩大龍頭，要到下周才能明朗化。超大型攬貨公司認為，美國線的漲價最多是一周行情。