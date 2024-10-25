星宇上市首日狂漲60％　爆25萬張大量居成交量之冠

▲星宇航空掛牌上市，董事長張國煒樂開懷。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今日掛牌上市，首日表現亮眼，股價開高走高上演蜜月行情，尾盤買盤也湧入，最高漲60％或12元至32元，終場收30.75元，成交量近25.2萬張，為個股成交量之冠。

星宇航空董事長張國煒表示，星宇創立以來經歷許多風雨，就像今天外面的風雨一樣，但仍不畏艱難度過，台灣航空史很長，但是航空公司家數並不多，能夠這麼快上市確實很傳奇，創立星宇到現在有很多傳奇，「因此沿路風雨交加，我們也面不改色、不要臉的走進來。」

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張國煒指出，目前航空四雄大致底定，但自認為是小白兔、不是熊，「因為一路走來，都是躲在牆角、牆邊被人家弄來弄去的。」

此外，張國煒也談到，機隊很快在後年會達到50幾架，後續擴充機隊，初步看可能有10架長程線飛機需求，350或是777X都有在考慮，會不會再增加還是有彈性在。

張國煒說，目前A330現在有11架，也考慮有需求會增加3架；隨著進入台中市場，決定會放到5架A321給台中；高雄布局部分，「再不去會被高雄市民打死」，因此要趕快進去，A321還有數量可以增加，最後機隊規模應該70幾架跑不掉。