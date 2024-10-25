外貿協會招募新血　起薪45K、逾60個海外據點工作機會

▲外貿協會新血招募海報。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著全球供應鏈調整及國際經貿合作模式轉型，外貿協會積極深化與美國、日本、新南向國家及中東市場的聯繫，為因應未來的經貿發展需求，貿協將辦理新進人員甄試，在60個海外據點為台灣企業拓展全球市場提供強大支援，錄取後，大學畢業起薪4萬5仟元起，碩士畢業4萬8仟元起，自113年10月30日起開放簡章下載及報名，預計錄取60-70人。

此次招募涵蓋「市場與會展行銷」、「科技與數據管理」、「工程與技術管理」及「行政幕僚專業」等各領域，無論是社會新鮮人或轉職人士，均可報名參與。

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面對瞬息萬變的國際市場，外貿協會持續扮演臺灣經貿發展的幕後推動者，透過舉辦如全球矚目的COMPUTEX台北國際電腦展等國際性展會，並與全球超過60個海外駐點緊密合作，協助台灣企業精準行銷國際市場，靈活應對地緣政治及經濟環境的變化。

本次甄試職缺涵蓋「國際市場行銷」、「展會場館業務」、「法務人員」、「財務人員」、「人力資源」、「程式設計」、「資訊專案管理」、「數據分析」、「影音製作」、「工程管理」及「機電維護」等多元領域，歡迎各界專才加入，成為台灣企業拓展全球商機的重要夥伴。

外貿協會不僅提供穩定的薪資福利及職涯規劃，亦十分重視員工的專業培訓及發展，為各類專才提供多元的發展空間。加入外貿協會，將有機會參與全球市場合作、國際展會推廣及創新數據專案等各項業務，成為推動台灣經貿發展的重要力量。報名自113年10月30日起開放至11月12日截止，筆試預定於12月7日舉行。更多詳情及報名簡章可至外貿協會官網查詢 (https://www.taitra.org.tw/recruit.htm)。