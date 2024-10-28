築間正職起薪4萬不缺工　董座謙虛自評40分「離及格還有距離」

▲築間董事長林楷傑。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）去年營收突破50億元關卡，風光登錄興櫃，股價最高曾達172元；今年營收可望突破60億元，也已在9月送件申請轉為上櫃，在海內外市場積極布局下，年底總店數可望達200家。築間董事長林楷傑表示，疫後台灣餐飲業確實辛苦，但集團正職薪資領先政府很多年，起薪都有4萬元，員工福利也不輸人，因此相對來說不太缺工，不過完美主義的他也謙虛自評現在只有40分，「要能夠面面俱到、達到60、70分還差很遠」。

林楷傑感嘆，這幾年台灣經過疫情衝擊，餐飲業確實面臨困境、很不好做，人口逐步下滑，電費上漲、房租高、工人的薪資卻偏低，有很多不利因素，不過，集團給薪一直都優於勞基法，正職基層人員起薪4萬元，連實習生都領正式人員薪水，大幅優於同業，因此成為不少相關科系學生的第一志願。

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林楷傑坦言，自己沒有想要當一輩子的董事長，希望在築間經營最完美、最光輝的階段就卸任、退到董事會，會培養人品好的青年才俊來接班，希望可以一直有創新的想法、靈活的思辨能力，「畢竟年紀大了會追不上變化，沒辦法想到一些創意、新潮的想法。」

不過現階段也還沒有開始培養接班人，集團的一切都還在努力精進，處女座的林楷傑相當完美主義，他謙虛的說，「現在自評大約只有40分，在獲利、EPS等指標，還有對員工福利各方面等，要能夠面面俱到、達到60、70分還差很遠，所以也不會這麼早就退位。」

築間去年合併營收為57.63億元，毛利率為46％，營業利益率為8.82％，稅後淨利為3.55億元，EPS為8.61元；今年上半年合併營收為28.6億元，毛利率為46.3％，營業利益率為5.55％，稅後淨利為1.19億元，EPS為2.6元；今年前3季合併營收為43.59億元，年增0.84％。

截至今年10月，築間旗下海內外共有13個品牌、184家店，分別是築間幸福鍋物台灣128家及香港1家、燒肉Smile台灣25家及香港1家、有之和牛2家、本格和牛3家、繪馬別邸2家、築間麻辣火鍋1家、築間酸菜魚台灣16家及香港1家、朴庶韓國烤肉3家、築間燒肉本命2家、紫木槿韓國烤肉1家、紫木槿韓餐酒館1家、築間台灣鹹酥雞香港1家、築間燒肉日本1家。