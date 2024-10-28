陸媒分析我貨櫃三雄等一周股價　看市場動盪、複雜且充滿挑戰

▲陸媒將我貨櫃三雄股價列入每周評析。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

大陸航運媒體「物流巴巴」本月開始每周六出一篇貨櫃航運股分析，將我貨櫃三雄與中遠海控、海豐國際、馬士基、赫伯羅德、以星航運與韓新遠洋等九家公司的一周股價，做報導與評析，上周六(27日)的報導指出，萬海(2615)、陽明(2609)股價波動，長榮(2603)股價表現穩定；近期股價走勢凸顯了在動蕩的環境中運營的船公司，所面臨的複雜性和挑戰。

對此國內法人指出，短期股價波動很難找到真正原因，長榮獲利的確比較穩健，但行情來的時候，通常又是萬海股價比較強，估計是萬海籌碼比較集中。海運界高階則指出，股價除了看政治、經濟與市場變化，還有人為操作因素，眼前看市場變數多，很難掌握明確方向。

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物流巴巴上周六報導分析中指出，貨櫃船運行業一直在經歷市場狀況的動態變化，對各個主要參與者的股票表現產生了重大影響。最近的股價走勢呈現出複雜的格局，其波動反映了全球貿易的基本趨勢、運營挑戰和投資者情緒的變化。隨著公司應對供應鏈中斷、需求模式變化和地緣政治影響，瞭解這些價格動態對於利益相關者來說至關重要。

海豐國際控股上一周股價走勢總體向好，從10月21日的21.65港元開始，到10月25日上漲至23.15港元，股價穩步上漲，這種上升勢頭表明投資者信心增強或公司積極的市場條件，這可能是由強勁的業績指標或有利的行業趨勢推動的。在此期間的持續上漲表明交易者的看漲情緒。

萬海航運上周表現較為波動，21日開盤於新台幣87.9元，中間波動，25日收盤價新台幣86.9元，這種波動可能反映了市場不確定性或影響航運業的外部因素，例如運費波動或地緣政治問題。總體而言，該股的表現表明投資者情緒謹慎，導致交易行為不一。

以星綜合航運上一周股價面臨下跌趨勢。該股從21日的24.7美元開始，25日跌至22.80美元，中間震盪。這種整體下降可能預示著公司內部或更廣泛的航運業面臨挑戰，可能受到運營成本上升或航運服務需求減少等因素的影響。投資者可能持謹慎態度，導致拋售壓力反映在股票的表現上。

陽明海運上周股價經歷了波動，從21日新台幣68.4元開始，25日收新台幣67.8元。表明存在一定的波動性，投資者情緒可能會對市場狀況或更廣泛的航運業趨勢做出反應 總體而言，好壞參半的表現反映了投資者的不確定性，因為該股難以保持上漲勢頭。

赫伯羅德上一周股價呈現出積極的上漲趨勢。 21日開盤價為162.6歐元，25日收盤於172.4 歐元。這種穩步增長表明投資者對公司的信心不斷增強，這可能是受到良好的財務業績或積極的發展的推動在貨櫃運輸領域。總體趨勢表明，赫伯羅德處於有利地位，可以利用當前的市場狀況，使其成為尋求穩定和增長的投資者的有吸引力的選擇。

長榮海運上一周表現總體穩定。21日以新台幣204元開盤，25日以新台幣207.5元收盤。這一積極趨勢表明投資者信心強勁，這可能是受到航運業穩健的財務業績或有利的市場條件的推動。一致的交易區間表明其表現強勁，使長榮海運成為尋求穩定的投資者的潛在有吸引力的選擇。

韓新遠洋上一周股價面臨下跌趨勢，21日股價為17,450韓元，隨後逐漸下跌，25日股價收盤價16,830韓元。這種持續下降可能表明投資者對該公司的業績或影響航運業的外部因素（例如燃油價格上漲或需求減少）感到擔憂。 整體看跌趨勢表明潛在投資者需要保持謹慎。

中遠海控21日開盤價為7.51美元，之後兩天上漲，25日收盤價6.75美元。(物流巴巴僅就中遠海控上周前三天上漲的股價做評析)。

馬士基上一周股價呈現下跌趨勢，21日股價為7.86美元，25日收盤價7.57美元。這種總體下降趨勢表明該公司面臨著潛在的挑戰，其中可能包括市場波動或運營困難。投資者可能會謹慎對待該股，反映出市場的看跌情緒。

物流巴巴結指出，貨櫃船運近期的股價走勢凸顯了在這種動蕩的環境中運營的公司，所面臨的複雜性和挑戰。儘管一些公司表現出韌性和積極的投資者情緒，但其他公司卻在更廣泛的市場不確定性中面臨價格下跌的困境。

這些趨勢強調了持續監控影響貨櫃船運業的市場狀況、運營績效和全球經濟因素的重要性。當利益相關者評估這些動態時，明智的投資決策對於應對不斷變化的海運物流格局至關重要。