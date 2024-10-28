快訊／台船確定由副總經理蔡坤宗升任總經理　明日上任

▲台船副總經理蔡坤宗（右）與海巡署艦隊分署副分署長吳金河（左）主持開工典禮照片。(圖 /台船提供)

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)高階證實，今（28）日經濟部已通知由台船副總經理蔡坤宗升任總經理，明日將召開臨時董事會通過這項人事，正式上任，現年68歲的現任總經理魏正賜申請退休獲准，圓滿在台船長達50年的最長工作年資。

新任總經理蔡坤宗擔任過台船設計處處長、業務處處長，目前擔任台船副總經理、潛艦專案執行長，台船資訊安全長，1965年12月生。本月9日台船公告蔡坤宗兼任台船防蝕科技公司董事長職務時，就已傳出他將接任台船總經理。

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魏正賜52年前進入台船擔任練習生，當兵後回到台船工作，在台船有50年工作資歷，今年11月9日是他的68歲生日，他表示他很遺憾在總經理任內沒能讓台船轉虧為盈。不過政府很肯定他的工作能力，因為潛艦國造推動有功，今年5月15日，前總統蔡英文頒給他「三等景星勳章」，表彰相關貢獻。

魏正賜表示，因為工作他對家人很虧欠，退休後將好好陪陪家人，因為從沒帶太太出國旅遊過，將會安排出國旅行，不過自己連宜蘭都去過，會先到宜蘭、花蓮等地做國內旅遊。

今日台船公告經濟部法人董事代表魏正賜卸任，改由經濟部政務長何晉滄接任，至於為何未讓蔡坤宗接魏正賜的董事遺缺，公司內部高階估記是部內要讓蔡坤宗先專心做好總經理工作。