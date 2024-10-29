黃仁勳回台投資「要100億度綠電」　郭智輝：我們可以給他

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣積極布局半導體產業，業界大老都擔憂台灣供電不足無法回台投資蓋廠，NVIDIA執行長黃仁勳先前也提到說願意回台灣，但要100億度的綠電，對此，經濟部長郭智輝今（29）日表示，「我們可以給他，他開出條件，我們就可以做。」

郭智輝今日陪同行政院長卓榮泰出席立法院，提出「賴清德政府能源配比及電價政策」專案報告並備質詢，民眾黨立委張啟楷質詢時說，黃仁勳說願意回台，但要100億度綠電，郭智輝秒答，「我們可以給他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，張啟楷反問，台灣現在只有約200億度綠電，黃仁勳開口就要二分之一，這些綠電已經幾乎都被台積電買走了，希望郭智輝要把事情弄清楚，不要亂允諾，什麼時候可以給輝達100億度綠電？

郭智輝指出，「他不會現在就要100億度電，我們都有跟世界大廠在互動，我們都了解他什麼時候需要多少電，但電不是開關開起來就有，是要創電，綠電可能有風力、太陽光電、地熱、氫能轉換、燃燒碳捕捉等都可以形成零碳。」

張啟楷說，這些想法很好、很有創意，但不切合實際，到目前整個國家發展這麼久，就是200億度的綠電，結果你一下允諾人家100億度。

郭智輝強調，「過去不是我當部長，所以不能把過去的成績這樣比，只要他來，他要求電，我就可以給他。」