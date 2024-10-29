第一金證承銷星宇航空　創下四個第一

▲星宇上市掛牌儀式，董事長張國煒（中）與第一金證輔導團隊合影。第一金證董事長陳致全（右3）、總經理李美芳（左3）。（圖／第一金證提供）

記者巫彩蓮／台北報導

第一金證券深耕承銷業務開花結果，預估今年將有4件IPO主辦案，加上興櫃主辦5件，是歷年最佳成績。其中，星宇航空（2646）成功掛牌上市創下4個第一，包括首家以多元上市公司、近十年上市資本額第一大、股票競拍金額及公開申購人數都創台股史上第一，擦亮公司承銷品牌。

第一金證券今年已輔導潤德（6881）、青新（6951）、星宇等IPO，邦睿（6955）預定30日業績發表會，即將在年底前掛牌；興櫃主辦則有仲恩生醫（7729）、安基生技（7754）、吉晟（7762）、三大未來（7761）及能率亞洲資本（7777）等5件，承銷業務表現斐然。

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今年最受市場矚目的當屬星宇航空，星宇是台股第一家以多元上市公司；上市資本額300億餘元，為近10年掛牌上市公司資本額第一高；辦理上市前競拍金額達74.4億元，為上市櫃公司IPO第一高；公開申購參與申購的合格抽籤筆數為160萬7,558筆，為今年來首例突破百萬的新股抽籤，申購筆數刷新上市櫃公司IPO第一高。

第一金證券強化承銷輔導業務，首先是策略性爭取大型企業上市案，如星宇。第一金證券指出，2022年6月與星宇簽訂上市輔導契約，當時正逢新冠疫情時期，航空客運近乎停擺，要推動股票上市對雙方都有不少壓力及關卡要克服，但看到星宇於逆境下展現韌性，強化教育訓練及飛安等基礎作為未來發展的基石，走在正確的方向上，更逐步增加星宇部位，成為星宇第8大股東，展現力挺決心。

第一金證券也強化興櫃造市能力，星宇一直是興櫃股票交易量冠軍，買賣熱絡程度不下於上市櫃公司，第一金證券善盡主辦承銷商的責任，去（2023）年興櫃造市排名為全體證券商第四名，專業承銷服務獲得企業客戶肯定與信賴。

同時，該公司也持續聚焦在協助新創產業IPO，如環工股青新、生技股邦睿都是在創新板上市。另外，今年登錄興櫃的仲恩、安基、吉晟、三大未來也分別是生技股及環工股；至於能率亞洲資本則是台灣資本市場第二家永續型創投公司，輔導能率亞洲可響應政府「亞洲資產管理中心」中的「擴大投資臺灣計畫」，為新創產業盡一份力。

