美超微「家族企業濃厚」　美媒：安永拒認證財報辭職閃人

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社紐約專電

美國媒體財富雜誌（FORTUNE）報導，過去5年身價飆漲的伺服器大廠美超微至今仍是家族企業，內部有多名姻親成員任職。會計事務所安永僅同意財報中極少部分。公司已進行內部調查，不認為需要修改過去財報，近期會向投資人說明。

財富雜誌報導，受聘於美超微（Super Micro Computer）的會計大行安永（Ernst & Young）於合約期間請辭極不尋常。

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根據安永向美國證券管理委員會（SEC）提交的文件，會計行只能同意美超微季報揭露內容的第1段、第2段第1行、第3段、第4段前3行和其他小部分。安永對註冊公司於期間提出的各項聲明無法同意或不同意。

喬治城大學（Georgetown University）企業治理專家施洛伊澤（Jason Schloetzer）表示，這很不尋常，符合「吵雜撤出」（Noisy Withdrawal）的狀況，企業管理層與審計人員存在無法認同的差異，情況嚴重到會計行必須昭告天下。審計人員不幹了是嚴重警訊，資本市場與監管機構必然會要求真相，管理者必須說明。

安永向證管會提交文件後，美超微已組成特別小組進行查核，結果將向董事會的審計委員會說明，董事會也已組成特別調查委員會，聘用庫里律師行（Cooley LLP）與查核會計行Secretariat Advisors共同進行。

美超微發言人向財富雜誌聲明指出，公司不同意安永的做法，已致力聘用新的會計行，也不認為需要就過去的財報再提說明或修正。

華爾街空頭機構「興登堡研究」（Hindenburg Research）早前提出報告，指美超微有大量會計操控行為，美超微向投資人發信反駁，指報告錯誤與誤導。「華爾街日報」（Wall Street Journal）上月也引述知情人士說法，指司法部已對此展開調查。美國證管會對報導與個案都沒有回應。

財富雜誌引述證管會與金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority）前官員林奇（Amy Lynch）的說法，安永嚴重關切美超微的情況並與證管會聯繫，是為避免在下一步行動中遭到起訴。

報導指出，人工智慧大廠美超微至今仍是間家族企業，創辦人梁見後與妻子劉秋珠，廖益賢都是董事會成員。梁見後的2個弟媳也在公司任職，另一名弟媳與梁有1290萬美元的借貸關係，劉秋珠的哥哥與兩名姻親也在相同公司任職。

那斯達克市場曾因美超微無法提出適當季報與年報，於2018年8月23日暫停公司股票交易。2015至2017年間因財報不當，被罰款達1750萬美元。 財富雜誌報導，美超微與梁見後的弟弟梁見發、梁見達，與台灣大訊科技（ABLECOM Technology）與肯微科技（Compuware Technology）有複雜的持股與生意、投資往來。

美超微發言人重申，公司將在5日（美國總統投開票日）舉行電話會議向投資人說明，不過梁見後在9月給買家與合作夥伴的信件中指出，因為會計作業延誤才影響到年報，「興登堡研究」不會影響到公司出貨。