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華航董座力拚全年獲利創新高　明年貨運審慎樂觀

▲華航，華航董事長謝世謙、總經理高星潢。（圖／記者廖婕妤攝）

▲華航董事長謝世謙（右二）、總經理高星潢（左二）。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今年前3季營收年增近1成，預計將於11／7公布財報，華航董事長謝世謙表示，今年全年希望、力拚獲利創新高；針對明年展望，他則認為AI電商持續暢旺，貨運市場審慎樂觀看待。

謝世謙表示，明年的貨運市場，因為AI電商還是很熱，運價3天2頭就會有報導說，年底的運價會高於疫情期間的高峰，事實上，整個貨運的成長，我們是持比較樂觀的看法，大家可以從公開的財報裡面去看整個貨運收益，他是一直在往上走，意思就是市場需求比較大，明年度的貨運市場，我是抱持審慎樂觀的態度。

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不過謝世謙指出，當然有一個前提，油價沒有一直往上走，是維持每桶87、88美元，這是好現象，就是要有穩定的，全世界各地不要有任何衝突，尤其是以色列和伊朗的衝突，油價往下是好現象，整個全球這個區域性的衝突，如果可以避免的話，那這個市場也是可以期待的。

謝世謙也提到，明年開始目標添加2％永續燃油，主要看油商的供應量，初步看起來，現在應該不太夠，永續燃油的價格大約是一般航空燃油的3到6倍，所以意味著這2％如果全部用永續燃油，票價一定是要反應，但是也沒有辦法全部說我漲20億，我就票價要漲到20億，平均你要增加20億的收入不太可能。

總經理高星潢則說，航空公司在這一方面，不管是節油也好、所謂相關的環保議題，我們為什麼最近訂了很多新一代的飛機，其實新飛機貴，但是他製造出來的燃油效率高非常多，為了要節省燃油，降低我們的碳排，會持續引進最新型的客機來服務所有客人。

高星潢指出，燃油要先使用的航線，基本上會先看法規的規定，因為真的是不太夠供應，量是不足的，所以我們必須要先符合各個地區的法規規定，歐洲線是其中一個，現在的永續燃油，因為台灣這邊沒有生產，其實這個部分應該是由政府來推動，油商生產永續燃油，生產量越大的話，價錢就會往下走，這個責任是大家共同的責任，最主要就是說不要一味的把這些所謂的高成本、所謂的永續燃油，通通推到客人身上去，這樣對旅遊、對各行各業都有很大的傷害。

關鍵字： 華航營收貨運永續燃油AI電商

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