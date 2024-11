先探／統一參與網家私募　怎麼解讀？

統一集團宣布斥資近二○億元入主PChome網路家庭,私募持股成為最大股東,實體零售龍頭與老牌電商的強強聯手,或將重新定義電商市場的遊戲規則。

文/周佳蓉

統一集團近年對布局電商動作頻頻,今年十月再度出招,將以私募方式入主本土電商網家,認購逾六萬張普通股,宣布預計斥資近二○億元,將持股三○%成為網家最大股東,並取得兩席董事席次,此舉不僅為台灣電商市場的震撼彈,更為網家PChome注入了轉型的強心針。

在電商界投下震撼彈

細究這場私募案的時機點,也頗具戰略意義,在全球通膨壓力下,台灣電商市場成長已明顯放緩,今年前三季網家營收更較去年同期下滑八.六%,這次引進統一集團的資金與資源,無疑象徵著台灣零售通路迎來重大變革,網家在新聞稿中提及,看好國內電商長期成長趨勢,持續深耕B2C本業,近年聚焦優化使用者介面及提升用戶體驗,並陸續推出業界創新OMO服務,引進統一參與私募,可望帶來充實營運資金並支應長期發展所需的正面效應,網家將在十二月中旬股東臨時會確定私募價格,受此消息激勵;網家股價連日來買盤強勁,短線漲幅高達六成。

事實上,這間老牌電商公司曾在二○一五年風光一時,股價一度來到五三七元的歷史高價,也創下每股純益八.二四元,為營運表現最佳的一年,不過在經歷市場嚴重競爭、補貼大戰、策略投資失利等種種挑戰下,即使網家近一年來營運虧損收斂,卻似乎已錯過了電商重整旗鼓的最佳時機,在台灣B2C市占率持續下滑,而統一已於今年初宣布併購Yahoo台灣電商,並成立合資公司,再宣布參與網家私募、成為第一大股東,顯示其為了補足線上銷售,布局全通路的決心。

從C2C到全通路時代

在台灣電商發展模式的演進中,最早發展的是C2C模式,也就是個人間的線上交易,隨著交易量愈來愈大,許多主流品牌開始進駐線上,B2B2C(Business to Business to Consumer)、B2C(Business to Consumer)的商業模式遂成為電商業者間主流競爭賽道,不過為了完善上述模式無法提供的完整品牌體驗,D2C(Direct to Consumer)模式在近年應運而生,品牌商開始自營自己的線上通路,同時與線下實體店面的系統串聯,以期能夠直接面向消費者銷售商品和服務,繞過傳統中間商或零售商。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2324期精彩當期內文轉載》