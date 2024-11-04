先探／聯準會降息　美投資銀行喊讚

美國聯準會自二二年初罕見地急升息，並一路調升至逾二十年來僅見的高水平，這對當地投資銀行的營運相當不利；如今整個情勢則翻轉過來。

文／蘇彬貴

美國大型投資銀行（investment banks）的營運，受益於股市的歷史大多頭行情；此外，美國聯準會（Fed）已經開始調降利率，以及美國的經濟也可望出現軟著陸（soft landing）等因素，也都是這類企業的利多。

受此激勵，無論是高盛集團（Goldman Sachs Group; GS.US）、摩根大通銀行（JPMorgan Chase & Co.; JPM.US）、美國銀行（Bank of America; BAC.US），以及花旗集團（Citigroup Inc.; C.US）等業者，其營運與股價的表現都相當具有活力；其中又以當前高盛與摩根大通銀行兩家公司，股價競相飆歷史新高峰的戲碼，最受人矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獲利持續改善

然而在此之前，由於聯準會自二二年初罕見地祭出急升息，並將聯邦基金利率由原來僅○．二五％，一路調升至五．五％的逾二十年來僅見的水準；這不但對當地的債務人是個很大的負擔，對於投資銀行的營運，其實也相當不利；其中最為明顯的一個地方，即是債券市場的承銷業務。如今整個情勢則翻轉過來，類股的價格於是應聲大漲。

今年來高盛的股價又進一步大漲了三五％以上；而且在十月十五日盤中，還以五四○．五一美元持續刷新歷史最高紀錄。然而，摩根大通銀行也不甘示弱，今年來股價同樣再上漲了三成以上，並且在十月二九日盤中，也以二二六．七五美元持續創天高；相對而言，受到二○○八年全球金融大海嘯的打擊，該銀行的股價於隔年三月六日，最深還一度跌至僅剩的十四．九六美元谷底。

這兩家公司的股價都是從今年開始，再展開另一波大多頭走勢的。儘管股價頻創歷史高峰，其價益比（P/E ratio）其實都不高。根據彭博商業資訊社（Bloomberg）依據其未來的獲利所計算出來的價益比，目前高盛集團與摩根大通銀行分別為十四倍以上，及略為超過十二倍的水準。

之所以如此，乃因為預估未來這兩家公司的獲利能力，都可望從前兩年的谷底，持續出現改善。

高盛今年第三季盈餘就寫下了二九．九億美元左右的紀錄，較前一年同期大幅增長了達四五％。其中，該季在股票、債券等承銷（investment banking）業務方面的營業收入，為十八．七億美元左右，較前一年同期再成長了近兩成，為過去以來第三季的連續擴張。而不只是高盛而已，其他美國大型的投資銀行同業，近期營運的表現也同樣都比分析師原先預期的還要好。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2324期精彩當期內文轉載》