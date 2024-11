先探／聯準會降息　美投資銀行喊讚

美國聯準會自二二年初罕見地急升息,並一路調升至逾二十年來僅見的高水平,這對當地投資銀行的營運相當不利;如今整個情勢則翻轉過來。

文/蘇彬貴

美國大型投資銀行(investment banks)的營運,受益於股市的歷史大多頭行情;此外,美國聯準會(Fed)已經開始調降利率,以及美國的經濟也可望出現軟著陸(soft landing)等因素,也都是這類企業的利多。

受此激勵,無論是高盛集團(Goldman Sachs Group; GS.US)、摩根大通銀行(JPMorgan Chase & Co.; JPM.US)、美國銀行(Bank of America; BAC.US),以及花旗集團(Citigroup Inc.; C.US)等業者,其營運與股價的表現都相當具有活力;其中又以當前高盛與摩根大通銀行兩家公司,股價競相飆歷史新高峰的戲碼,最受人矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獲利持續改善

然而在此之前,由於聯準會自二二年初罕見地祭出急升息,並將聯邦基金利率由原來僅○.二五%,一路調升至五.五%的逾二十年來僅見的水準;這不但對當地的債務人是個很大的負擔,對於投資銀行的營運,其實也相當不利;其中最為明顯的一個地方,即是債券市場的承銷業務。如今整個情勢則翻轉過來,類股的價格於是應聲大漲。

今年來高盛的股價又進一步大漲了三五%以上;而且在十月十五日盤中,還以五四○.五一美元持續刷新歷史最高紀錄。然而,摩根大通銀行也不甘示弱,今年來股價同樣再上漲了三成以上,並且在十月二九日盤中,也以二二六.七五美元持續創天高;相對而言,受到二○○八年全球金融大海嘯的打擊,該銀行的股價於隔年三月六日,最深還一度跌至僅剩的十四.九六美元谷底。

這兩家公司的股價都是從今年開始,再展開另一波大多頭走勢的。儘管股價頻創歷史高峰,其價益比(P/E ratio)其實都不高。根據彭博商業資訊社(Bloomberg)依據其未來的獲利所計算出來的價益比,目前高盛集團與摩根大通銀行分別為十四倍以上,及略為超過十二倍的水準。

之所以如此,乃因為預估未來這兩家公司的獲利能力,都可望從前兩年的谷底,持續出現改善。

高盛今年第三季盈餘就寫下了二九.九億美元左右的紀錄,較前一年同期大幅增長了達四五%。其中,該季在股票、債券等承銷(investment banking)業務方面的營業收入,為十八.七億美元左右,較前一年同期再成長了近兩成,為過去以來第三季的連續擴張。而不只是高盛而已,其他美國大型的投資銀行同業,近期營運的表現也同樣都比分析師原先預期的還要好。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2324期精彩當期內文轉載》