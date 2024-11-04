長榮總座看目前貨量優於預期　明年長約價格比今年好

▲長榮海運總經理吳光輝。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中華民國輪船商業同業公會今（4）日舉行會員代表大會，長榮海運（2603）總經理吳光輝表示，目前運價比預期中好，貨量沒有想像中的差，近洋線的貨量是有出來，明年美國及歐洲線的長約價格比今年好，不過現貨市場價格目前看不出來。

吳光輝表示，中國農曆年前的貨現在要出來，所以目前看起來貨量比想像中的好，但重點在於什麼時候會結束；對於歐洲線的長約看法不變，簽約比例不會有太大變化，美國線也不會有太大的變化，簽約比例比較高的，但每家公司簽約比例的結構應該不會有太大變化。

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另美國總統大選恐將牽動關稅政策，吳光輝指出，這不在我們期望之內，也不知道業主出貨情況，不知道是不是提前出貨，也不知道情況是怎麼樣，但目前看來貨量不差。

談到明年展望，吳光輝表示，明年要注意環保的問題，還有歐洲的碳稅上路，今年是收取應繳稅額的40％，明年則要繳70％，成本會增加很多，對船公司的壓力會比較大，當然也希望就商業機制，轉嫁到客戶身上，但也要客戶能夠接受到這種成本增加的情況，能不能漲足就看市場的接受度。

吳光輝也說，目前老舊船舶拆的速度比較慢，希望明年可以快一點，目前看起來拆的船舶還不多，主要是目前運價比年初高很多，在這個運價下面應該會賺錢，但環保問題慢慢出來後，要繳的稅費會比較多，對就船舶的壓力會比較大。