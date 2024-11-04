元大銀行統籌主辦　群益金鼎100億聯貸案今完成簽約

▲元大銀統籌主辦群益證百億元聯貸案。（元大銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

元大金（2885）旗下元大銀統籌主辦群益金鼎證（6005）100億元聯貸案，已成功完成募集，今（4）日舉行簽約儀式，由群益金鼎證券董事長周秀真與統籌主辦銀行元大銀行以及參貸銀行代表共同簽署。

本次聯貸案由元大銀行統籌主辦，台銀及土地銀行共同主辦，另有台企銀、一銀、華銀、合作金庫、全國農業金庫、台新銀行及板信銀行參貸，合計共10家金融機構共組授信銀行團，籌組過程中超額認購逾1.45倍，最終以100億元結案。

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群益金鼎證券為一國際化之綜合證券商，提供國內外法人及投資大眾全方位金融理財服務，業務涵蓋經紀、自營、承銷、股務代理、債券、信用交易、衍生性商品等項目，以全方位發展為目標，逐步朝向產品多元化、專業化、國際化之大型投資銀行邁進，已獲得各類獎項肯定，近期陸續榮獲《卓越雜誌》之「最佳證券商獎」及「最佳財富管理獎」、國際商業雜誌之「2023台灣媒體聲量最佳券商品牌獎」、全球銀行與金融評論獎之「2023台灣最傑出券商獎」等多項國內外大獎。群益金鼎證去（2023）年及今（2024）年上半年合併營收分別為127.46 億元及83.65億元(年增率分別為55.1%及49.6%)，營運獲利表現亮眼，本次聯貸案取得之資金將用於償還金融機構借款並充實其營運資金，以因應近年業務成長所需。