路透：考量地緣政治　Space X要求敬鵬等台廠製造移轉海外

▲電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導



地緣政治考量，市場傳出特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）所創立的美國太空探索科技公司（SpaceX）要求台灣供應商將製造轉移到海外。而《路透社》報導指出，台廠敬鵬內部消息已證實此事，不過SpaceX則沒有回覆置評請求。

《路透社》指出，最近列入SpaceX 的供應商之一的台廠Chin-Poon Industrial （敬鵬）透露，SpaceX要求他們將生產從台灣轉移到泰國以獲得新訂單，「主要是出於地緣政治考慮」，由於資訊未公開，此消息人士拒絕透露姓名。

根據《路透》報導，為SpaceX 星鏈衛星網路產品提供組件的眾多分包商之一的一位消息人士表示，出於地緣政治風險，SpaceX 要求其製造商在台灣以外的地區生產，迫使至少一家製造商將生產轉移到越南。

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另一位與台灣衛星零件製造商合作的消息人士則稱，SpaceX 直接要求供應商將製造轉移到國外。

一位駐越南的投資顧問 10 月向《路透社》透露，SpaceX 代表在 2023 年 3 月的一次非公開會議上表示，該公司有興趣在越南建立衛星設備製造中心，並尋求有關保護智慧財產權的建議。

當路透社就台灣SpaceX供應商遷往海外一事聯繫台灣經濟部時，經濟部回應稱，「短期政治因素不應影響國際衛星公司與台灣製造商之間的供應鏈關係」。