AI成長動能強勁　外資前9月淨匯入破1兆元創下史上新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據金管會證期局統計，今年10月單月外、陸資買超上市櫃股票413.37億元，創下史上同期第6大買超，截至10月底，累計賣超4,482.77億元，為史上以來同期第4大累計賣超；10月單月份外陸資淨匯入32.91億美元，今年前10月底累計淨匯入328.14億美元，若以近期32元匯率計算，折合新台幣約1.05兆，創下史上同期最大累計淨匯入。

美超級財報周10月於中開啟，加上台積電（2330）法說中，董事長魏哲家高喊未來五年好到爆，給市場出非常樂觀的形容詞，主要AI接單能見佳，外資紛紛調高股價目標價，由於AI、半導體股業績暢旺， 10月外資由賣轉為買，單月買超390.65億元，終止連3個月的賣超。

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受惠AI商機崛起、全球供應鏈重組，日前財政部公布台灣前9月對美國外銷842.3億美元，提前改寫歷年的全年紀錄，年增59.7%，出口表現佳，外資10月買超標的，主要集中「電子、半導體」等AI族群為主。

台股整體基本面，經統計我國上市櫃公司今年截至9月底累計營收金額為31.49兆元，較去年同期成長11.91%，營收金額為歷年同期最高，截至113年9月底本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44% (加計股票股利為2.56%)。



