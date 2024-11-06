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張國煒「下一目標」曝光！　星宇上市風光公私兩得意

張國煒一手創立的星宇航空日前風光上市，下一步要持續深耕轉機、貨運、高端客市場。

▲張國煒一手創立的星宇航空日前風光上市，下一步要持續深耕轉機、貨運、高端客市場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

10月25日，張國煒創立的星宇航空邁向新的里程碑，由興櫃轉上市在證交所敲鐘，成立僅6年的星宇，一路走來風風雨雨，去年揮別疫情後，開航首年就獲利，在台灣航空產業中站穩腳步。面對成立時間及桃機空間的挑戰，張國煒的下一步，是要持續深耕轉機市場、爭取高端客群、開發貨運商機，力拚成為全球最佳航空公司前10強豪願。

10月25日風光上市的星宇航空，在剛落幕的台北國際旅遊展上，以太空站為攤位主題參展，大手筆祭出全航線85折起優惠搶客，同時推出高訂版A350飛行夾克，再度掀起熱潮。此次也參展的老大哥華航董座謝世謙針對星宇航空、台灣虎航接連上市，以「沒在怕」回應，表示如果躺著做生意，一點意義都沒有，在旅展殺價隆隆聲中爆出火藥味。

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星宇航空掛牌話題性十足，當日張國煒在風雨中堅持走紅毯，全程面帶笑容，但仍難掩激動心情，「這麼一段路，淋點雨不會怎麼樣！」他成立星宇這6年，在一片看衰聲中殺出一條生路，其中心境如人飲水。

所幸星宇掛牌從競拍得標金額74.4億元到競拍張數、抽籤申購張數、合格張數上，連破4紀錄，此刻張國煒終於揚眉吐氣。此外，今年8月最高法院判決出爐，認定父親張榮發遺囑有效，讓他直呼沉冤得雪。

「星宇要代表台灣，在亞洲成為國際性的精品航空公司。」揮別低潮，張國煒發下豪語，要在10年內讓星宇成為全球最佳航空前十強，與新航、國泰比肩，然而對他來說，挑戰才正要開始，接下來不管是投資人、消費大眾到員工，都在觀察張國煒的下一步。

星宇航空策略長劉允富補充，星宇一直主打高端精品航空，自然希望得到消費者認可，不只是台灣，還包含北美、歐洲市場的消費大眾，「我們下一個目標，就是希望進到全球前十佳航空公司這樣的領先群裡，不論是規模、服務、品牌，都被全世界所認可，這是很崇高，也是我們很積極去追求的目標。」

據了解，張國煒及劉允富所談的，正是被稱作「商業航空界的奧斯卡」的英國非營利獨立調查機構Skytrax所公布的全球最佳航空公司排名，排名根據是來自全球100個國家約350間航空公司的2100多萬名旅客投票而來，今年前3名依序是卡達、新加坡、阿聯酋航空，星宇航空則排名第35，較去年進步4名。

上市當天，張國煒提及星宇第二階段擴張計畫，包含開闢歐洲航點、引進貨機等。「未來星宇機隊將達50多架，也會有10架長程線飛機需求，甚至是否再增加都保有彈性，包括台中、未來的高雄航線，最終機隊規模達70多架跑不掉。」這數字代表的意義，是屆時星宇將和長榮、華航的80多架機隊勢均力敵，成為航空3強鼎立的局面。

張國煒的航空人生峰迴路轉，成立星宇航空是他關鍵的轉捩點，就如同他在上市那天所說：「一路走來風雨交加，但我們不畏艱難，仍屹立不搖。」現在的張國煒，終於等到雨過天晴，未來星宇航空如何在他手中發光發熱，外界都在看。


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關鍵字： 鏡週刊張國煒

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