【廣編】「先存再花」！遠銀Bankee推出短天期臺幣高利定存　4個月期1.66%

圖、文／遠東銀行提供

股神巴菲特曾指出「把花費後剩下的錢存起來」是許多人在理財上的盲點，正確的做法是「先存再花」，才能避免過度消費。每年年底到農曆年前的這段時間，是民眾花錢消費的高峰期，若不希望錢包失控，就可以先將錢存起來！遠東商銀Bankee社群銀行特別於今年底推出新臺幣4個月期1.66%的高利定存方案，透過短天期的定存幫助客戶在年底這段消費季守緊荷包。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，年底適逢一連串的百貨週年慶、電商購物節、聖誕節、以及農曆新年，各式促銷活動讓人容易陷入消費陷阱而過度花費，因此鼓勵民眾在這段花錢慾望特別高漲的時期，先把部分的錢存起來，落實「收入－儲蓄＝支出」的「富人公式」，避免過度地花費導致透支，也算是給自己的存錢挑戰。遠東商銀Bankee社群銀行將於今年底推出的4個月期定存方案，不但可幫助客戶守住錢包，1.66%高利優勢更可達到穩健獲利，未來資金的運用更具靈活彈性。

遠東商銀Bankee新臺幣4個月期定存提供1.66%優利，活動期間即日起至2024年12月31日，凡是遠東商銀Bankee數位存款帳戶的客戶皆可申辦，讓資金在年底轉化為可見的收益！

遠東商銀Bankee社群銀行臺幣4個月期定存官網：https://bankee.pse.is/166Pa