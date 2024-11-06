ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

【廣編】「先存再花」！遠銀Bankee推出短天期臺幣高利定存　4個月期1.66%

▲▼遠東銀行,高利定存,短天期。（圖／遠東銀行提供）

圖、文／遠東銀行提供

股神巴菲特曾指出「把花費後剩下的錢存起來」是許多人在理財上的盲點，正確的做法是「先存再花」，才能避免過度消費。每年年底到農曆年前的這段時間，是民眾花錢消費的高峰期，若不希望錢包失控，就可以先將錢存起來！遠東商銀Bankee社群銀行特別於今年底推出新臺幣4個月期1.66%的高利定存方案，透過短天期的定存幫助客戶在年底這段消費季守緊荷包。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，年底適逢一連串的百貨週年慶、電商購物節、聖誕節、以及農曆新年，各式促銷活動讓人容易陷入消費陷阱而過度花費，因此鼓勵民眾在這段花錢慾望特別高漲的時期，先把部分的錢存起來，落實「收入－儲蓄＝支出」的「富人公式」，避免過度地花費導致透支，也算是給自己的存錢挑戰。遠東商銀Bankee社群銀行將於今年底推出的4個月期定存方案，不但可幫助客戶守住錢包，1.66%高利優勢更可達到穩健獲利，未來資金的運用更具靈活彈性。

遠東商銀Bankee新臺幣4個月期定存提供1.66%優利，活動期間即日起至2024年12月31日，凡是遠東商銀Bankee數位存款帳戶的客戶皆可申辦，讓資金在年底轉化為可見的收益！

遠東商銀Bankee社群銀行臺幣4個月期定存官網：https://bankee.pse.is/166Pa

關鍵字： 遠東銀行高利定存短天期

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房貸平台出爐！11家認撥款要排隊　遠銀爆「排到明年一月」

房貸平台出爐！11家認撥款要排隊　遠銀爆「排到明年一月」

房貸荒燒不停，為了解決民眾「一貸難求」的問題，銀行公會建立房貸授信資訊平台，固定每周五向外公告銀行借貸情形，首波資料顯示，有11家銀行承認撥款需要「排隊等待」，其中遠東銀行直接自爆「排到明年一月」。

2024-09-10 12:05
川普暫領先！比特幣飆逾5%挑戰新高　美元、黃金攜手走強

川普暫領先！比特幣飆逾5%挑戰新高　美元、黃金攜手走強

美國總統大選開票作業中，至台北時間6日上午近11點，共和黨候選人川普票數持續領先民主黨候選人賀錦麗，美元指數應聲走揚衝破104大關，來到104.8，漲幅1.3%；國際金價、比特幣也同步走揚，比特幣盤中漲逾5%挑戰新高。

2024-11-06 11:02
美超微風暴「傳黃仁勳要切割」！台廠喜迎轉單　4檔股價飆漲逾3%

美超微風暴「傳黃仁勳要切割」！台廠喜迎轉單　4檔股價飆漲逾3%

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）因無法如期提出財報與安永聯合會計師事務所辭去審計職務，正面臨那斯達克指數成分股除名危機。市場傳出，輝達（NVIDIA）將原本屬於美超微的訂單轉給其他如技嘉（2376）、華擎（3515）等供應商，相關消息一出，引發市場關注。

2024-11-06 10:09
各國航商憂川普當選　負面解讀不利航運需求、加劇通膨

各國航商憂川普當選　負面解讀不利航運需求、加劇通膨

今年的美國總統大選，被認為對海運市場影響很大，國際海運媒體Splash指出，泰國上市的散裝船船東Precious shipping，在發布第三季財報結果中指出：「許多民粹主義領導人正在推動去全球化、近岸、友邦和其他扭曲市場的政策。 如果這些領導人當選，他們的反全球化政策可能會對航運需求產生重大負面影響，並加劇通貨膨脹。」

2024-11-06 08:34
0056、00878、00919超狂加薪公開　月拿1萬最低花不到97萬

0056、00878、00919超狂加薪公開　月拿1萬最低花不到97萬

2024年11月01日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第四季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.77元計算，單季配息率2.42%，年化配息率9.66%。年度總現金股利2.01元，創下成立以來新高。

2024-11-06 10:41
美超微「不確定年報提交時間」　盤後重跌23%

美超微「不確定年報提交時間」　盤後重跌23%

美超微電腦 (Super Micro Computer) 周二 (5 日) 盤後更新財年第一季財測 (截至 9 月 30 日) 並予以下調，雖再次澄清安永會計師委任稽核審計業務辭任風波不影響營運，但因年報揭露時間不確定，盤後股價重跌23%。

2024-11-06 10:24
輝達登市值王！黃仁勳今年身家暴增2.5兆　緊追巴菲特全球排11

輝達登市值王！黃仁勳今年身家暴增2.5兆　緊追巴菲特全球排11

受惠AI效應，輝達（NVIDIA）市值超車蘋果，據《彭博億萬富豪》資料顯示，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今年來暴增782億美元（約台幣2.5兆元），已來到1220億美元（約台幣3.9兆元），在全球富豪排名11，緊追股神巴菲特。

2024-11-06 10:09
美國大選開票中　郭智輝：誰當選都對經濟改變非常小

美國大選開票中　郭智輝：誰當選都對經濟改變非常小

美國總統大選正式登場，全美各地已正在陸續開票當中，外界關注新任美國總統對於台灣的影響，對此，經濟部長郭智輝表示，當然高度關注，但美國跟台灣經濟關係深厚，不管誰當選對經濟改變應該非常小。

2024-11-06 10:04
台積電喊台灣電價全球最高　經長：希望現已是高點、努力降價

台積電喊台灣電價全球最高　經長：希望現已是高點、努力降價

台灣的電價向來是外界關注議題，台積電（2330）財務長先前提到，電價漲上去，明年的電價將會是全球營運成本最高的地方，對此，經濟部長郭智輝掛保證喊說，現在努力降電價，希望目前的電價是最高的，經濟部努力來降價。

2024-11-06 10:59
債券ETF熱度排行出爐！「月配型」00959B規模成長與受益人數奪雙冠

債券ETF熱度排行出爐！「月配型」00959B規模成長與受益人數奪雙冠

隨著全球市場迎來關鍵的政治與經濟時刻，投資人對資產配置的穩定性與安全性需求日益增加。據CMoney統計，與9月相比，包含大華投等美債15Y+（00959B）、中信低碳新興債（00884B）、中信優息投資級債（00948B）等債券ETF，近一個月的規模都有大幅成長，其中自8月28日掛牌、並已進行首次配息的00959B更受到投資人青睞，規模與受益人數成長雙雙奪冠。

2024-11-06 10:35

讀者迴響

熱門新聞

公車司機月薪91K羨煞！全場一看哭了「用命換來的」

張國煒：我就是靠爸　外面的兄弟比自己的還好

星宇風光上市　張國煒下一步曝光

台積電買單日留學生4年學費　條件曝光

川普暫領先！比特幣飆逾5%挑戰新高　美元、黃金攜手走強

企業所得最低徵收率明年拉高至15%　KPMG：大型跨國公司最受影響

阿里巴巴董事主席是「台灣囡仔」　砸20億開啟新時代

綠界半年配開獎　現金股利發放0.9元

市場關注美選　美股小幅開高

榮惠-KY搶攻車用電子零組件市場　預計12月上旬登創新板

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366