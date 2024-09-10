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房貸平台出爐！11家認撥款要排隊　遠銀爆「排到明年一月」

▲▼ 員林房市,員林火車站,肯德基,彰化員林,商圈,賞屋,看屋照,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲賞屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

房貸荒燒不停，為了解決民眾「一貸難求」的問題，銀行公會建立房貸授信資訊平台，固定每周五向外公告銀行借貸情形，首波資料顯示，有11家銀行承認撥款需要「排隊等待」，其中遠東銀行直接自爆「排到明年一月」。

▲▼遠東銀行公告，房貸排隊到明年一月。（圖／翻攝銀行公會）

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▲遠東銀行公告，房貸排隊到明年一月。（圖／翻攝銀行公會）

銀行公會公告資料指出，11家貸款需要排隊的銀行中，有5家是財政部官股銀行，包括：合作金庫銀行、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台中銀、北富銀、新光銀、遠東銀、台新銀、安泰銀等，又以遠東銀明確表態，現行排隊撥款已到明年1月。

針對房貸，合庫提出2點說明，1、以新青安貸款及無自用住宅貸款(首購)為主，惟因目前案件量大，審核時間較長，需視本行資金狀況依序撥款，請客戶評估買賣合約交屋期限，是否能配合撥款期程。

第2、合庫銀強調保有最終核貸權，依借戶資力核予相關貸款條件(包含但不限於貸款期間、貸放成數、利率及寬限期)。

台中銀行也明文指出，「本行以首次購屋民眾優先受理，且目前案件數眾多，受理後之審核及撥款時程需等待較長時間，倘客戶用款時程可配合等待期，本行竭誠為您服務。」

玉山銀率先針對「無自用住宅」喊出房貸利率2.6%起，其他房貸則是2.98%起，比一般行庫首購族房貸息2.2%起還高，玉山銀明確定義「無自用住宅」是指借款人名下無不動產者，並依國稅局的總歸戶財產清單判斷。

關鍵字： 房貸遠東銀行台中銀行合庫銀玉山銀

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