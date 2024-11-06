0056、00878、00919超狂加薪公開　月拿1萬最低花不到97萬

▲▼0056/00878/00919超狂加薪試算。（圖／知美Jimmy授權刊載，下同）

文／知美Jimmy

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

(2024年11月00878配息0.55元版本)







2024年11月01日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第四季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.77元計算，單季配息率2.42%，年化配息率9.66%。年度總現金股利2.01元，創下成立以來新高。



0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

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0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有28.038張，總成本104萬6939元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有84.113張，總成本314萬0780元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有280.374張，總成本1046萬9166元



00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有54.546張，總成本124萬2013元

要月配3萬，年配36萬，需要持有163.637張，總成本372萬6015元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有545.455張，總成本1242萬0011元

00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有41.667張，總成本96萬7508元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有125.000張，總成本290萬2500元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有416.667張，總成本967萬5008元

近期月配高股息ETF，00929、00940開始降低配息，不少觀眾朋友擔心，老牌高股息ETF會不會撐不下去，00878國泰永續高股息用實際數據證明，不用擔心，今年繼續穩定維持配息，知美幫大家整理00878最近兩年的配息數據，現金股利從0.27元穩穩增加到0.55元，為什麼都說878是主打穩穩配息、穩穩領息，因為追蹤的”MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數”，選股邏輯跟跟目前市場上大多數高股息偏好的”追高息”不同，00878的股利率是利用最近三年的平均殖利率計算，不盲目追求高息而是要追求穩定配息，同時還會排除配息不穩定的景氣循環股，仔細觀察填息天數，今年8月碰上台股震盪劇烈，依舊是30天順利完成填息。

00878本次配息資訊如下：

配息金額：0.55元

最後買進日：2024年11月15日

除息日：2024年11月18日

配息日：2024年12月12日

2024年11月01日，知美繼續維持無腦扣款的習慣，定期定股買進一張00878，目前總共持有23張，這次除息預計可以領到1萬2650元現金股利，明明說好的每個月月底無腦扣款，為什麼這次偏偏要等到月初？因為這次剛好碰上颱風假，10月31日股市沒有開盤，所以只好等到11月01號才買進，當日最低金額22.15元，但是知美早上太認真工作了，等到中午打開APP的時候，價格已經回到22.79元了，大部分的觀眾朋友看到錯失甜甜價，心中肯定是充滿惋惜，但是對於知美來說已經是無腦買進，長期投資就不去在意幾百元的差距了，還是老話一句，專注本業、無腦投資，剩下的就是等待機會，讓資產慢慢累積起來吧~

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算

不保證未來現金股利金額、配息不一定填息

歷史績效僅供參考，不保證未來獲利

投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控

粉專內容無提供任何投資買賣建議

投資有風險，買賣前請自行判斷

本文由知美Jimmy授權《ETtoday新聞雲》刊登，不得轉載



