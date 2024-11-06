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富邦金發AI英雄帖　TechDay吸引海內外逾80家新創遞件

▲▼富邦AI徵件1。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲富邦金控線上舉辦第三屆創新科技媒合會，邀請海內外超過30個團隊登上TechDay舞台分享富邦專屬提案，持續將市場新技術導入內部。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金控持續將市場新技術導入內部，10月下旬連續三天舉辦第三屆創新科技媒合會(Fubon TechDay)，廣邀新創透過直播與金控及子公司展示解決方案及合作提案。此次媒合會徵件主題為「生成式AI、AI作業自動化、防詐及合規」，共有多達81個海內外新創團隊報名，最終邀請33個團隊登上TechDay舞台分享富邦專屬提案，並吸引金控暨8家子公司及台灣大哥大、momo共超過7百名主管及負責同仁線上參與！

富邦金控董事長蔡明興指出，今年第三屆富邦TechDay共有三大特色：第一，「跨金控各子公司高度參與」。從每年科技主軸選定、新創評選，皆從金控與各子公司包括銀行、人壽、產險、證券等需求出發尋找實際應用場景。第二，「重視落地，與新創共同籌備專屬提案」。富邦希望與新創共好，而非僅是提供團隊提案機會，因此會由金控創新科技處團隊與新創共籌方案，透過與子公司洽談了解需求，打造「專屬提案」，提高與富邦場景的適切性，增加提案落地機會。第三，「『Fintech 3T』深度事前預熱，厚植內部應用力」，富邦TechDay不僅只是三天的媒合活動，而是整整兩個月、三階段的「Fintech 3T」，透過預先舉行該屆主題相關的大型科技主題演講(Talk)，並舉辦內部交流競賽(Techathon)，為最後登場的創新科技媒合會預先厚植內部應用力。

▲▼ 富邦AI徵件2。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲呼應AI徵件主題，富邦金控創新科技處處長蔡承道透過AI虛擬分身向新創團隊、富邦同仁說明媒合會規則。（圖／富邦金提供）

富邦TechDay三年來與時俱進，富邦金控創新科技處處長蔡承道表示，2022年以「NLP與OCR技術主軸」，聚焦作業自動化、風險監控、業務輔銷工具、創新客戶服務、數據分析；2023年著重「前線數位創新探勘」，聚焦NLP技術應用、作業自動化、客戶智能經營、醫療健康科技；今年則以「生成式AI」為主題，聚焦生成式AI、AI作業自動化、防詐及合規。

富邦TechDay每年吸引眾多新創團隊報名，經過富邦創新科技處密集數週的多方評估，最後提出符合富邦需求之專屬提案的新創團隊才能脫穎而出取得進入富邦TechDay機會。三年來富邦TechDay也已成為富邦集團內部期待的科技盛事，累計共吸引超過200個單位逾1,800人次主管及負責同仁報名參與。

富邦自2022年首度舉辦TechDay以來，共有155家以上的企業主動報名參加，其中31家年年皆來報名，經媒合後與11家新創團隊進行概念驗測(POC)合作，實際落地4項成果，包括已經上線的智能法遵平台、逐字稿生成平台、知識檢索引擎、低代碼互動行銷生成平台，整體上線專案將服務3萬人次。今年目標將再媒合6家以上新創團隊進行驗測合作，展現富邦持續透過 ESG「數位」策略導入新技術、提供客戶創新體驗與服務的決心。

以其中之一的落地專案「智能法遵平台」為例，為強化遵法與合規，與Lawsnote七法合作透過AI自動化協助富邦旗下四大子公司進行法規異動/新增偵測、內外規法條比對及派送法令異動權責業務單位，大幅減少內部作業，初上線首年將節省至少7千小時以上、長期將逐步擴大效益，目前已提供四家子公司/172個科級單位使用，涵蓋現行94%的營業單位。另一項與工業技術研究院合作開發的「知識檢索引擎」，讓後勤與前線同仁從各式文檔格式中以語句輸入快速搜尋答案，並可同時查看該文檔被標註之相關內容，此引擎由跨公司組成專案團隊共同與廠商討論開發，並自行設計適用於多組織架構之彈性通用後台，此項獨創管理與維護機制亦申請到新型專利，目前此引擎初步已獲人壽、產險、銀行前線五個營業單位導入使用，可提升知識查找50%效率，降低每人每次平均1.25分鐘知識查詢時間。

▲▼富邦金表 。（圖／公司提供）
 

關鍵字： 富邦金AI

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