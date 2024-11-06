TASS展高雄登場！聚焦淨零排放展示綠色科技　國際採購團巡禮

▲TASS 2024亞洲永續供應+循環經濟會展今日於高雄展覽館登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

TASS 2024亞洲永續供應+循環經濟會展於11月6日在高雄盛大開幕，吸引了130家企業、350個攤位參展。展會聚焦2050淨零排放目標，以「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」等五大主題，展示台灣在循環經濟與綠色科技的創新成果。

環境部在本次會展也邀請4家廠商共同參與，以紡織循環、塑膠循環、鋰電池回收和廢太陽光電模組回收進行參展。次長沈志修在致詞時也特別進行介紹，也期許本次TASS展覽能持續發揮影響力，與產業的上中下游共同推動循環經濟與永續發展，未來號召更多企業一起加入循環經濟推動的行列。經濟部水利署賴建信署長強調，創新與永續是水利署環境治理的核心，並致力於提升水資源管理的韌性。

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▲經濟部水利署署長賴建信。（圖／記者許宥孺攝）

產發署林德生主任秘書代表經濟部致詞時則提到，台灣將廢棄物再生成為用品的成績是很顯著的，像是許多運動選手所穿著的吸汗衣物，是由廢棄寶特瓶再生處理的成品，而這都是來自台灣的技術。

高雄市政府副秘書長王啟川表示，地球超載率越來越高，如何讓廢物變資源，資源再使用，這是非常重要的課題；此外，市府也積極推動數位淨零轉型，確保產業與環境永續並行。

▲台電參展展示技術創新。（圖／記者許宥孺攝）

本次會展共有130家企業參與，現場350攤位，以「機構與組織」、「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」、「能源」五大主題，展示台灣在永續技術領域的創新成就。其中在「機構與組織」的展區，包括日月光、金屬中心、經濟部台灣永續主題館、工研院、交通部、氣象署、國土署、中鋼、中油、中華郵政、台灣自來水公司、台電、台糖等。

「資源循環」包括華崙生技、碳循環應材、日益和股份有限公司、成信實業股份有限公司、金聯成資源科技股份有限公司；「永續城市」則有台灣智慧淨零建築產業聯盟、新宏興營造股份有限公司、台灣節能膜科技股份有限公司、資拓宏宇國際股份有限公司、緯詠智能股份有限公司、樺康智雲股份有限公司。「能源」則有三地集團、加雲聯網股份有限公司、亞氫動力股份有限公司、日成科技股份有限公司。

除了國內廠商，TASS 2024也吸引了來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港的國際買家。他們對於台灣在資源循環與減碳技術的突破性發展表示高度興趣，希望能與台灣企業合作，希望能尋求符合自身需求的綠色創新解決方案。