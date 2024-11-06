ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

TASS展高雄登場！聚焦淨零排放展示綠色科技　國際採購團巡禮

▲▼亞洲永續供應循環經濟會展。（圖／記者許宥孺攝）

▲TASS 2024亞洲永續供應+循環經濟會展今日於高雄展覽館登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

TASS 2024亞洲永續供應+循環經濟會展於11月6日在高雄盛大開幕，吸引了130家企業、350個攤位參展。展會聚焦2050淨零排放目標，以「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」等五大主題，展示台灣在循環經濟與綠色科技的創新成果。

環境部在本次會展也邀請4家廠商共同參與，以紡織循環、塑膠循環、鋰電池回收和廢太陽光電模組回收進行參展。次長沈志修在致詞時也特別進行介紹，也期許本次TASS展覽能持續發揮影響力，與產業的上中下游共同推動循環經濟與永續發展，未來號召更多企業一起加入循環經濟推動的行列。經濟部水利署賴建信署長強調，創新與永續是水利署環境治理的核心，並致力於提升水資源管理的韌性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲經濟部水利署署長賴建信。（圖／記者許宥孺攝）

▲經濟部水利署署長賴建信。（圖／記者許宥孺攝）

產發署林德生主任秘書代表經濟部致詞時則提到，台灣將廢棄物再生成為用品的成績是很顯著的，像是許多運動選手所穿著的吸汗衣物，是由廢棄寶特瓶再生處理的成品，而這都是來自台灣的技術。

高雄市政府副秘書長王啟川表示，地球超載率越來越高，如何讓廢物變資源，資源再使用，這是非常重要的課題；此外，市府也積極推動數位淨零轉型，確保產業與環境永續並行。

▲▼亞洲永續供應循環經濟會展。（圖／記者許宥孺攝）

▲台電參展展示技術創新。（圖／記者許宥孺攝）

本次會展共有130家企業參與，現場350攤位，以「機構與組織」、「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」、「能源」五大主題，展示台灣在永續技術領域的創新成就。其中在「機構與組織」的展區，包括日月光、金屬中心、經濟部台灣永續主題館、工研院、交通部、氣象署、國土署、中鋼、中油、中華郵政、台灣自來水公司、台電、台糖等。

▲▼亞洲永續供應循環經濟會展。（圖／記者許宥孺攝）

「資源循環」包括華崙生技、碳循環應材、日益和股份有限公司、成信實業股份有限公司、金聯成資源科技股份有限公司；「永續城市」則有台灣智慧淨零建築產業聯盟、新宏興營造股份有限公司、台灣節能膜科技股份有限公司、資拓宏宇國際股份有限公司、緯詠智能股份有限公司、樺康智雲股份有限公司。「能源」則有三地集團、加雲聯網股份有限公司、亞氫動力股份有限公司、日成科技股份有限公司。

除了國內廠商，TASS 2024也吸引了來自印度、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及香港的國際買家。他們對於台灣在資源循環與減碳技術的突破性發展表示高度興趣，希望能與台灣企業合作，希望能尋求符合自身需求的綠色創新解決方案。

關鍵字： 高雄TASS淨零環境部

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

川普當選！日股收漲千點　美道瓊期飆700點

川普當選！日股收漲千點　美道瓊期飆700點

美國總統大選共和黨候選人川普確定當選，日股以大漲逾千點作收，道瓊期貨飆漲近700點，美股夜盤川普媒體科技漲超40%，一直力挺川普馬斯克的特斯拉也漲12%。

2024-11-06 14:57
川普勝選！會計師：台積電在美設廠也沒用　供應鏈迎3轉變

川普勝選！會計師：台積電在美設廠也沒用　供應鏈迎3轉變

美國總統大選川普確定當選，安永會計師事務所所長傅文芳對《ETtoday新聞雲》表示，若川普當選，台廠需要面對的挑戰較大。傅說：「台積電在美國設廠也沒用」並認為過去談到的優惠恐怕會生變。

2024-11-06 14:49
遺贈稅級距明年調整！　會計師估：贈與2811萬少繳逾15萬稅金

遺贈稅級距明年調整！　會計師估：贈與2811萬少繳逾15萬稅金

主計總處今（6）日公告10月物價指數年增率1.069%，觸動《遺產及贈與稅》稅率級距調整原則，會計師估算，明年起，年贈與額超過2811萬元，才會觸及最高稅率15%，若贈與金額達到2811萬元以上，則可節省逾15萬元贈與稅。

2024-11-06 17:43
郭智輝烙狠話！　批雲豹「為炒股講了很多不該講的話」

郭智輝烙狠話！　批雲豹「為炒股講了很多不該講的話」

2024-11-06 15:00
川普喊收台積電「保護費」　國發會：iPhone、AI伺服器都會漲

川普喊收台積電「保護費」　國發會：iPhone、AI伺服器都會漲

市場傳出台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮，雖然台積電並未證實，經濟部長郭智輝今天表示，台積電12月會有個「很好的典禮」；國發會主委劉鏡清則預計明年2月赴美參與台積電董事會，並看好後續取得補助。

2024-11-06 13:13
川普效應！日圓現鈔「0.2114」刷3個月最甜　10萬台幣多換逾4萬日圓

川普效應！日圓現鈔「0.2114」刷3個月最甜　10萬台幣多換逾4萬日圓

受到美國總統開票川普領先態勢持續，台銀日圓牌告今（6）日上午11點左右掛出「0.2114」近3個月最甜價，以10萬元台幣換匯估算，可以比9月中多換到4萬1443日圓。

2024-11-06 11:32
川普暫領先！比特幣飆逾5%挑戰新高　美元、黃金攜手走強

川普暫領先！比特幣飆逾5%挑戰新高　美元、黃金攜手走強

美國總統大選開票作業中，至台北時間6日上午近11點，共和黨候選人川普票數持續領先民主黨候選人賀錦麗，美元指數應聲走揚衝破104大關，來到104.8，漲幅1.3%；國際金價、比特幣也同步走揚，比特幣盤中漲逾5%挑戰新高。

2024-11-06 11:02
美超微風暴「傳黃仁勳要切割」！台廠喜迎轉單　4檔股價飆漲逾3%

美超微風暴「傳黃仁勳要切割」！台廠喜迎轉單　4檔股價飆漲逾3%

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）因無法如期提出財報與安永聯合會計師事務所辭去審計職務，正面臨那斯達克指數成分股除名危機。市場傳出，輝達（NVIDIA）將原本屬於美超微的訂單轉給其他如技嘉（2376）、華擎（3515）等供應商，相關消息一出，引發市場關注。

2024-11-06 10:09
各國航商憂川普當選　負面解讀不利航運需求、加劇通膨

各國航商憂川普當選　負面解讀不利航運需求、加劇通膨

今年的美國總統大選，被認為對海運市場影響很大，國際海運媒體Splash指出，泰國上市的散裝船船東Precious shipping，在發布第三季財報結果中指出：「許多民粹主義領導人正在推動去全球化、近岸、友邦和其他扭曲市場的政策。 如果這些領導人當選，他們的反全球化政策可能會對航運需求產生重大負面影響，並加劇通貨膨脹。」

2024-11-06 08:34
0056、00878、00919超狂加薪公開　月拿1萬最低花不到97萬

0056、00878、00919超狂加薪公開　月拿1萬最低花不到97萬

2024年11月01日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第四季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.77元計算，單季配息率2.42%，年化配息率9.66%。年度總現金股利2.01元，創下成立以來新高。

2024-11-06 10:41

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雲端發票4人重複中獎　財部：平均日拿2至5張百元以上發票

川普勝選！會計師：台積電在美設廠也沒用　供應鏈迎3轉變

川普喊收台積電「保護費」　國發會：iPhone、AI伺服器都會漲

公車司機月薪91K羨煞！全場一看哭了「用命換來的」

川普當選！日股收漲千點　美道瓊期飆700點

川普當選！法人點名台股概念股出線　憂通膨再起

川普效應！日圓現鈔「0.2114」刷3個月最甜　10萬台幣多換逾4萬日圓

張國煒：我就是靠爸　外面的兄弟比自己的還好

快訊／雲端發票「4人重複中獎」爭議　財政部16：30出面說明

想在好市多打工一輩子！28歲男曝優勢　律師也心動

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366