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中菲行10月營收年增41%創兩年新高　海運大減班造成運價上調

▲左起中菲行總經理邱鈞榮與副總經理林永川看海空運貨量5月已漸回升。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起中菲行總經理邱鈞榮與副總經理林永川分別負責空運與海運業務。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)10月份自結集團營業額27.47億元，年增41.2%，月增4.5%，貨運量較去年同期成長三成，為今年度營業額最高的月份，也創下自疫情結束後，從111年11月份到目前共24個月的期間營業額新高，累計1月至10月營業額為223億9仟9佰萬元，較去年同期成長27.2%。

公司說明，10月空運市場，人工智慧及智能運算相關產品及海運轉空運，持續帶動需求；10月海運市場，美國東海岸與墨西哥灣沿岸罷工比預期提早結束，罷工造成的港口貨物積壓能夠迅速清除，而船公司大幅提高空班的班次，運價因而上調。

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根據海運諮詢機構(Drewry)10月18日發表的每週分析指出，在原定的692個航班中， 將取消70個航班，取消率為10%，各航道都有相當可觀的取消率，跨太平洋東行(TPEB)航線取消率為 61%，歐洲西行取消率為24%，跨大西洋西行航線取消率為14%，除了這些航班縮減之外，船公司也從11月1日起實施通用費率增加(GRI)，導致跨太平洋東行(TPEB)的費率調漲超過18%，歐洲/地中海西行航線的費率調漲超過40%。

中菲行提供多元產品包括中歐鐵路，海空聯運，包機以滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長，再創24個月的期間營業額新高。

對於營業表現卓越，營業額持續成長，再創期間新高，中菲行歸功於超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

關鍵字： 中菲行10月營收年增41%海運大減班

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