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聯電跌不停！手中持股該怎麼辦？　支撐到底在哪裡？反彈後該跑嗎？

▲▼聯電。（圖／記者高兆麟攝）

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股華安

近期，聯電 (2303) 的股價持續走低，成為市場上備受矚目的焦點。受到外資連續賣超影響，上周更是高居市場賣超第一名，使得股價進一步承壓。投資人面對這種情況，不免感到擔心，不禁要問：「手中持股該怎麼辦？支撐到底在哪裡？若反彈後應該出場嗎？」

首先，從技術分析的角度來看，聯電近期跌勢雖然明顯，但投資人可以觀察其股價在某些關鍵支撐區是否有止跌跡象。支撐區通常是過去成交量較大或曾多次測試的價格區間，投資人可以利用這些區域來設立停損或調整持股策略的參考點。若股價在支撐區獲得支撐且量能出現增長，這通常代表止跌的可能性較大。

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而我們從聯電的技術型態上可以發現目前股價很可能正在做一個大頭，而聯電的短線支撐依照過去橫盤整理的區間來看，頸線位置為43.8，此外聯電的5年線為44.7元，以目前的股價來看其實已經相當接近，因此有持股的投資人可留意近期是否出現反彈。

面對聯電目前的波動，投資人需具備清晰的停損觀念，以避免過度損失。設定停損位可以有效控制風險，避免在跌勢中持續持有、導致資金被套牢。通常，合理的停損線可依照進場價格設定在10-15%範圍內，視個人風險承受度而定。一旦股價跌破設定的停損線，應果斷出場，以保護資金免受更大的虧損，此外如果以技術型態來看，投資人可留意當上升趨勢跌破時，就該注意到聯電已經轉弱，就該停損手中持股，從下圖來看，聯電的跌破上升趨勢時，當時價位為52元，如當時就止損，就可避免後面15%的跌幅。

聯電在成熟製程市場的競爭壓力日益增大。知名半導體分析師陸行之指出，台積電與聯電已在晶圓代工市場競爭超過30年，雖然台積電在先進製程上處於領先地位，但在成熟製程領域，市場份額卻逐年流失。陸行之警告，若台積電不採取合作策略，其成熟製程的市場份額在未來10年可能會低於50%，而這也將給予中芯國際等中國企業更多擴展機會。中芯國際每年投入數十億美元進行資本支出，使其在成熟製程的競爭中份額不斷擴大。這種趨勢也對聯電帶來壓力，因為聯電與中芯國際之間的市場爭奪將變得更加激烈。

同時，聯電也面臨「保護費」政策的潛在衝擊。如果美國推行更嚴格的政策來保護本土半導體產業，可能會要求聯電承擔額外成本，例如提高出口費用、支持特定供應鏈項目或技術合作。這類政策將直接影響聯電的利潤，並可能削弱其國際競爭力。如果美國優先支持本土企業如Intel等進行補貼，聯電在全球市場中的地位可能進一步受到擠壓，面臨訂單減少和成本增加的雙重壓力。

綜合來看，聯電在「成熟製程市場競爭」與「保護費政策」的雙重壓力下，未來可能面臨嚴峻挑戰。投資人需密切關注這些政策變化，謹慎調整投資策略，以應對可能的市場風險。

在股價反彈時，投資人通常會猶豫是否應該出場。建議投資人可觀察反彈的強度與成交量，若反彈幅度有限且缺乏量能支撐，反而可能只是短暫的技術性修正，適合逢高減碼或出場。然而如果反彈伴隨著較大成交量且突破關鍵均線，可能意味著市場對聯電的看法逐步轉正，可視情況決定是否持續觀望，當然後續川普或賀錦麗誰當選，也是影響聯電後續的關鍵。

本文已獲授權，非經同意勿轉載。

關鍵字： 聯電

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