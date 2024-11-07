川普當選「台積電2奈米」恐得提前赴美　郭正亮預言台2大廠被點名

▲台積電。（圖／ETtoday資料照）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普強調「美國製造」，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，川普上任後政策重點在貿易順差，預期恐會提前要求台積電2奈米製程提前赴美，但台積電可衡量成本與關稅間的必要性。前立委郭正亮則說，相較拜登政府，川普只會下手更重。

郭正亮6日在節目《大新聞大爆卦》上稱，他看過一個報告，美國認為到了2030年時，美國製造的半導體要占全球20％才會安心，若現在不用強制作為逼你（台積電等台廠）去，到時最多只有10％，因此預期川普會有大動作。

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「而且這個他連動的，我覺得台灣的大廠都會被點名」，郭正亮指出，例如日月光、聯發科都有可能。

《中國時報》報導，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，拜登政策是晶片戰，貿易順差才是川普政策的重點，因此預期恐會提前要求台積電2奈米製程赴美，但台積電可在成本以及關稅間衡量必要性。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，不論加重關稅或取消晶片優惠法案都將影響台積電，也會成為雙方談判籌碼。他預期台積電亞利桑那廠進程將會加快，而台積電需要態度放軟並遵守美國規則，支出會持續增加。

台積電董事曾繁城認為，不論誰當選美國總統都會以美國利益為優先，只差在程度不同。