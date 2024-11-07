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永慶加盟四品牌桃園經管會力挺桃園自立國小體育發展！捐助合球隊專屬球衣、球褲、贊助校慶80頂帳篷

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲桃園市自立國小慶祝60周年校慶，邀請永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會出席，感謝他們為校慶與合球隊提供幫助與資源。

財經中心／綜合報導

永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）鼓勵孩子培養運動好習慣，不但捐贈超過200件球衣、球褲給桃園市自立國小合球隊，力挺學子勇於追逐夢，更贊助80頂帳篷給10月26日舉行的「自立國小創校60周年校慶慶祝大會」，讓全年級學生及家長們可以在大隊接力和趣味競賽中全力以赴，感受運動的樂趣。

為了慶祝創校60周年，自立學小在校慶前規劃一連串的祝福活動，讓6年級學生進行踩街活動，向學校周圍店家宣傳學校60歲了。而繪畫大賽則邀請全校師生畫出校園最美的場所，所有投稿畫作將放在FB活動粉絲專頁，人氣最高作品將會獲得獎金與獎狀。

10月26日校慶當天，貴賓齊聚慶祝典禮上，桃園市自立國小校長游文志頒發感謝狀，感謝永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會長期以來對於學校各項活動的支持與贊助。感謝狀由永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會長李佳樺、有巢氏房屋桃園區經管會長危挺山、台慶不動產桃園區經管會長許瑛哲代表受贈。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲桃園市自立國小各年級學生們發揮創意精心打扮，更帶著班旗、手舉牌慶祝學校60歲生日。

游文志校長表示，自立國小為了營造優質的教育品質，近年來更新許多教育設備與場地，如新建活動中心、打造多功能運動球場，提供師生五育均衡發展的學習園地。感謝永慶加盟四品牌桃園區經管會幫忙製作合球隊員的專屬於球衣、球褲，讓他們能以最佳狀態上場比賽，在今年「113學年度全國中正盃合球錦標賽」榮獲少年組六年級第一名、孩童組五年級第三名，創下歷年最佳成績。另外，今天現場所有的帳篷，也來自他們的免費贊助，校慶活動能順利圓滿，他們貢獻良多。

有巢氏房屋桃園區經管會長危挺山開心表示，恭喜自立國小合球隊在10月比賽獲得佳績，作為社區專家，我們十分支持商圈內各級學校的體育發展，只要學校有需求，我們都樂意提供。協助學生們在比賽時展現最佳狀態，讓學子們可以找到運動樂趣，進而愛上運動而長期動下去。未來我們將持續號召永慶加盟四品牌的夥伴，為孩子的夢想出錢、出力，提供一個舞台讓他們發光發熱。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會贊助桃園市自立國小合球隊球衣、球褲（圖右2），力挺學子勇於追逐夢想。

永慶房產集團不只提供專業買賣屋服務，更秉持公益精神積極回饋在地，除了贊助體育活動、幫助弱勢團體和偏鄉，也號召同仁捐血、捐贈物資等，一起將正向力量擴散至各角落。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶房屋

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