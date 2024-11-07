快訊／台股收漲191.44點　台積電漲5元至1065

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（7日）開低走高，加權指數終場大漲191.44點，以23408.82點作收，漲幅0.82％，成交量4248.02億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌37.37點開出，指數開低走高，盤中最高達23518.63點，最低23132.94點，終場收在23408.82點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1065元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲3.5元至217元；廣達（2382）上漲5元至325.5元；陽明（2609）下跌1.1元來到69.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.09元至9.55元。

今天漲幅前5名個股為川湖（2059）上漲130元，漲幅10％；鴻準（2354）上漲8.7元，漲幅9.98％；正崴（2392）上漲6.3元，漲幅9.97％；AES-KY（6781）上漲55元，漲幅9.96％；波力-KY（8467）上漲25.5元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為億豐（8464）下跌44.5元，跌幅9.29％；泓德能源（6873）下跌17.5元，跌幅7.42％；宏和（1446）下跌2.9元，跌幅6.45％；雲豹能源（6869）下跌13元，跌幅6.27％；虹揚-KY（6573）下跌1.1元，跌幅6.16％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 川湖（2059） 1430.0 ▲130.0 ▲10.0％ 鴻準（2354） 95.9 ▲8.7 ▲9.98％ 正崴（2392） 69.5 ▲6.3 ▲9.97％ AES-KY（6781） 607.0 ▲55.0 ▲9.96％ 波力-KY（8467） 282.0 ▲25.5 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 億豐（8464） 434.5 ▼44.5 ▼9.29％ 泓德能源（6873） 218.5 ▼17.5 ▼7.42％ 宏和（1446） 42.05 ▼2.9 ▼6.45％ 雲豹能源（6869） 194.5 ▼13.0 ▼6.27％ 虹揚-KY（6573） 16.75 ▼1.1 ▼6.16％

資料來源：證交所