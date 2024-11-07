快訊／台股收漲191.44點　台積電漲5元至1065

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（7日）開低走高，加權指數終場大漲191.44點，以23408.82點作收，漲幅0.82％，成交量4248.02億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌37.37點開出，指數開低走高，盤中最高達23518.63點，最低23132.94點，終場收在23408.82點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1065元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲3.5元至217元；廣達（2382）上漲5元至325.5元；陽明（2609）下跌1.1元來到69.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.09元至9.55元。
今天漲幅前5名個股為川湖（2059）上漲130元，漲幅10％；鴻準（2354）上漲8.7元，漲幅9.98％；正崴（2392）上漲6.3元，漲幅9.97％；AES-KY（6781）上漲55元，漲幅9.96％；波力-KY（8467）上漲25.5元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為億豐（8464）下跌44.5元，跌幅9.29％；泓德能源（6873）下跌17.5元，跌幅7.42％；宏和（1446）下跌2.9元，跌幅6.45％；雲豹能源（6869）下跌13元，跌幅6.27％；虹揚-KY（6573）下跌1.1元，跌幅6.16％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|川湖（2059）
|1430.0
|▲130.0
|▲10.0％
|鴻準（2354）
|95.9
|▲8.7
|▲9.98％
|正崴（2392）
|69.5
|▲6.3
|▲9.97％
|AES-KY（6781）
|607.0
|▲55.0
|▲9.96％
|波力-KY（8467）
|282.0
|▲25.5
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|億豐（8464）
|434.5
|▼44.5
|▼9.29％
|泓德能源（6873）
|218.5
|▼17.5
|▼7.42％
|宏和（1446）
|42.05
|▼2.9
|▼6.45％
|雲豹能源（6869）
|194.5
|▼13.0
|▼6.27％
|虹揚-KY（6573）
|16.75
|▼1.1
|▼6.16％
資料來源：證交所
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