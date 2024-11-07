先探／川普2.0來了　把握年底最後一波

美國總統大選最終由川普勝出，聯準會則可望如市場預期降息一碼，不確定性逐漸退散，股市短期或有波動，然長期仍看好，政策一體兩面有受惠也有受害，AI仍是銳不可擋的最重要趨勢。

文／黃俊超

川普再度入主白宮，保護主義恐將再次席捲全球，關稅是最美麗的字、國家可以適當透過關稅致富，瞄準的目標鎖定亞洲、尤其中國，川普曾表示將對所有進入美國進口商品徵收十％關稅，對中國則祭出六○％甚至更高關稅，然而若轉嫁到消費者身上，通膨可能再次升溫，不過對美國企業稅率，可望進一步從二一％降至十五％，富人與個人稅也都可望下調。

然而川普參選期間表示，台灣搶走美國晶片生意、要台灣繳交保護費等相對不友善的言論，另外也支持傳統能源，曾表明計畫撤回巴黎協定、廢除降低通膨法案的剩餘補貼，與取消電動車強制令等綠色政策。整體來說，相對有利於美國內需股、軍工與航太、加密貨幣、石化與鋼鐵等傳統產業，然站在浪尖上的ＡＩ趨勢仍將勇往直前。

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年底上漲的機率相對較高

美國供應管理協會公布數據顯示，十月ＩＳＭ非製造業指數上升至五六，高於市場預估值與九月前值，亦為二二年七月以來高點，換句話說，美國服務業在十月不僅升溫，且是以近兩年多來最快速度擴張；日前公告非農就業人數增幅雖遠低於預期，不過可能是因為颶風與大規模罷工下的非正常數據，市場一般預期聯準會降息一碼機率為最高，而以目前經濟狀況來看，最終整體降息幅度應會低於原先預估。

盤面近期受到美國總統大選因素干擾，加上正值美國與台灣財報季，成交量能相對偏低，擴散與延續力道都稍嫌不足，然而隨著不確定性逐漸消彌，盤面可望恢復正常狀態，美股有五月賣股、九月買回的俗諺，消費旺季的購物狂潮總能刺激腎上腺素，或多或少發生在股票市場，加上對於來年的期待，年底上漲的機率相對較高。

根據自二○○○年起統計數據顯示，美股第四季上漲機率為全年之中最高，且漲幅也是相對較大，而在四年一度的總統大選過後，自一九八○年起數據顯示，選舉前後短期間內出現震盪機率較高，不過隨著市場對於執政方向預期確立，拉長時間至選後一個月，不僅上漲機率較高，且三大指數平均漲幅都超過一個百分點，再拉長至一年後則平均有雙位數以上漲幅。

回到台股來看，美國總統大選後拉長時間來看，同樣是漲多跌少，以二○○○年後加權指數逐月漲跌幅統計來看，十月至隔年三月都是上漲機率高於下跌機率，且自十一月起的五個月，漲幅都超過一個百分點，其中又以十二月上漲機率接近八成為最佳，平均漲幅達二．六一％也是高居第一，顯示除了年底的作帳與作夢行情之外，也有所謂的紅包行情。

ＡＩ趨勢持續狂奔

ＡＩ趨勢狂潮仍將持續延伸，Nvidia從十一月八日起取代Intel，納入道瓊三○檔成分股，代表半導體產業正在發生歷史性的重大轉折，而根據路透社報導，SK集團董事長Chey Tae-won表示，黃仁勳要求記憶體晶片製造商SK Hynix提前六個月出貨下一代高頻寬記憶體晶片（HBM），即HBM4。要求加快交付速度，凸顯Nvidia需求強勁，也顯示三星與美光仍在後苦苦追趕。（全文未完）

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