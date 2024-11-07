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台大男收「董事長特助」面試邀約！過來人曝超狂待遇：賺2間雙北房

▲▼職場性騷擾,職場,主管,同事,上司,男女,勾引。（圖／達志影像／示意圖）

▲原PO直呼「這職缺很酷」。（圖／達志影像／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

工作種類百百種，要找到喜歡又適合自己的工作不容易，一名台大網友透露，收到「董事長助理」面試邀約，薪資預估每月4萬元以上，對這份職缺感到疑惑，想知道是否有過來人能分享經驗。對此，有網友看到工作內容後直呼「水很深」。還有過來人透露，「做了12年，信義跟板橋各一間房」。

一名台大網友在Dcard發文，收到「董事長助理」面試邀約，工作內容包括金融常識、良好的駕駛技術及隨主管需求完成任務，且須配合住宿，薪資則標示為4萬元以上。他好奇該職位的實際情況，發文詢問網友意見，並表示這份工作「感覺滿酷的」。

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對此，有網友透露，「休假不固定，要配合老闆時間，司機兼保鑣，薪水方面差不多也跟上面看到的這樣，但更多的是隱形福利，很多老闆都是阿莎力的，有時候一個月的小費都接近半個月的薪水，老闆一家人去跟朋友團聚吃飯，老闆會給我錢，讓我去附近找地方吃飯，每次500-2000元不等，剩下的錢老闆不會拿回去，就是給我的小費，洗車錢跟加油錢，老闆每次都是讓秘書給我現金，他不會管我花多少」。

還有人指出，「我們公司的董事特助是女生，但是這份工作很辛苦喔，幾乎24小時待機、要開車跑全台、危機處理能力要超強、常出國出差、休假也隨時要接公司電話」、「我老闆開月薪五萬，職稱也叫董事長助理，工作內容就是每天開車載他出門，沒事就在休息室滑手機吃東西待命，有外出就是在車上等候，一整天都沒事做，就是開車和等兩件事而已」、「這個類型的工作我之前做了12年，信義跟板橋各一間房，供參」。

還有現役董事長特助留言，「身為現役董事長特助，我只能說如果你沒有什麼重要的事情，這份工作很適合你，有需要的時候找你，雖然休假日不一定會有出勤，但如果有事情你還是得到場，至於你說優點是什麼？開不完的跑車、吃不完的餐廳、還有賺了沒地方花的錢」。

關鍵字： 職缺董事長助理工作內容高薪職位休假制度

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