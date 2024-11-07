川普2.0來了「只好搬到火星去」？童子賢：台灣半導體地位不變

▲川普選前點名台積電偷走美國的晶片生意。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

「被川普點完名後，我們只好搬到火星去了。」和碩（4938）董事長童子賢今（7）日開玩笑表示，因美國總統由川普再度當選，市場擔憂除了中國、墨西哥和越南都可能被加關稅，引發業界熱議。童子賢表示，這世界接下來會比之前更顛簸、更需要溝通，但產業重返美國製造沒那麼容易，加關稅受害的也是美國消費者，預期川普會有彈性解決這些矛盾。

童子賢今日出席2024第22屆遠見高峰會，參與「AI新世代半導體新盛世」專題論壇，各界都關心川普重返白宮一事，是否會對全球經濟與台灣的產業造成負面影響，特別是護國神山台積電（2330）。

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▲和碩董事長童子賢。（圖／陳曼儂攝）

童子賢表示，昨天川普勝選消息一出來，不少朋友紛紛表示悲哀，但他回說不要擔心，因為這世界並不完美，這事也不是第一次發生，近期包括德國、法國、以及日本的選舉結果都讓大家很驚訝。但台灣的國際貿易、科技實力，是經過好幾10年打拼出來的，基礎相當穩固，不管誰當選，都沒辦法忽視台灣在資訊電子、半導體產業於全世界的重要性，現在的半導體是戰略物資，台灣有主導的地位。

「但這個世界接下來會比之前更顛簸，更需要溝通。」儘管不是只有台灣受到影響，童子賢表示，台灣也要持續加強自己的軟硬體實力，不要因為世界變得更顛簸就改變。

童子賢認為，川普為了選舉有很多像坐雲霄飛車般的口號，但充滿矛盾，像是他傾向提振傳統汽車、石油工業，反氣候變遷協議，但他現在最大的支持者是特斯拉的CEO馬斯克，現在的副手范思之前也是反川普的，川普有個可愛的地方，叫做彈性很大，所以要等就職以後，才能知道他會怎麼做。

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