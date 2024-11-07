川普喊「收保護費」　外媒：華航千億新機訂單傳空巴、波音都有獎

▲華航。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統大選落幕，共和黨川普重返白宮，外界擔憂「交保護費」一事將衝擊台灣經濟，《路透社》消息指出，華航（2610）將決定把價值40億美元的長途客機訂單分給空巴和波音，貨機訂單則尚未決定，不過，華航表示不回應此事，但事實上，董事長謝世謙日前有提到，目前正在評估要訂購波音777X或A350-1000，「如果要訂一定會宣布，沒有什麼政治壓力。」

《路透社》報導，華航在考慮購買波音777X及空巴A350-1000，作為其10 架波音777-300ER 機隊的替代品，並為未來成長提供運力，消息人士稱，華航可能會訂購多達20架客機，由波音及空巴來平均分配。

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根據航空諮詢公司Cirium Ascend估計，此類客機交易在扣除典型行業折扣後，價值近40億美元。

不過針對這項消息，華航不做任何回應，但事實上，華航董事長謝世謙10月中旬表示，明年將陸續交波音787的飛機，A321neo總共有25架，現在交了14架，還有11架陸續在明後年都會再進來，整體的機隊會汰舊換新，希望在2027年能夠把老舊飛機全部淘汰掉。

當時謝世謙也說，「目前正在評估要訂購波音777X或A350-1000，如果要訂的話，一定會宣布，沒有什麼政治壓力，購機部分完全都是華航自己找顧問公司來評估。」