ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

金管會「大到不能倒」銀行名單出爐！　中信等6家連莊

▲中信金。（圖／資料照）

▲中信金融園區。（圖／資料照）

文／中央社

金管會公布今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱大到不能倒銀行）名單，維持中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行及第一銀行共6家入列。不過，自2020年度新增一銀後，大到不能倒名單迄今沒有變化。

金管會今天公布今年度系統性重要銀行名單，維持6家，其中中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行均自2019年起年年被指定為D-SIBs，第一銀行則自2020年起被指定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依規定，被金管會指定為D-SIBs銀行，應自被指定日次年起，分4年於各年底前平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報經營危機應變措施及每年辦理並通過2年期壓力測試。

不過，為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，D-SIBs須提列2%內部管理資本要求的強化措施，金管會已容許延後實施，D-SIBs可一律自2022年至2025年分4年提列完成即可。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，若以今年第2季底財務數字為基準，除了一銀以外的5家系統性重要銀行資本適足比率已符合今年底應達到的最低資本要求，國泰世華銀及北富銀更已提前達標2025年最低資本要求。

林志吉也透露，若看今年第3季底財務數字，一銀亦已符合今年底應達到的最低資本要求。

他提到，6家系統性重要銀行於今年申報的第二支柱壓力測試結果亦符合2年度合格標準，且6家系統性重要銀行已在申報第二支柱監理審查原則資料時，一併將經營危機應變措施函報金管會，由金管會及存保公司檢視。

關鍵字： 金管會大到不能倒D-SIBs

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／「最懂海的男人」顏益財突閃辭　台驊控股董座張立秋接任

快訊／「最懂海的男人」顏益財突閃辭　台驊控股董座張立秋接任

台驊控股（2636）今日公告，素有「最懂海的男人」稱號、董事長顏益財今主動辭任董事長暨董事職務，並將以「創辦人」身份繼續支持集團長遠發展，不過，顏益財仍是台驊國際物流董事長，至於台驊國際控股新任董事長一職，將由張立秋接任。

2024-11-07 17:34
今年「大到不能倒」銀行名單出爐！ 中信銀等6家連莊

今年「大到不能倒」銀行名單出爐！ 中信銀等6家連莊

金管會於今（7）日公布今（2024）年度系統性重要銀行（D-SIBs）名單，維持與去年相同，為中信銀、台北富邦商業銀、國泰世華銀、合作金庫銀、兆豐銀以及一銀等6家銀行。

2024-11-07 17:35
台積電安啦！　川普不撤銷晶片法案可望保留大部分內容

台積電安啦！　川普不撤銷晶片法案可望保留大部分內容

根據外媒CNBC報導，專家表示，下一任美國總統川普不太可能撤銷拜登政府的《晶片和科學法案》，儘管他在該法案上曾發表了反對言論。 而這項立法激勵晶片製造商在美國建立製造工廠，成為選舉週期最後一個月的爭論焦點。

2024-11-07 16:27
89萬股民淡定！00940一張配40元　一日填息

89萬股民淡定！00940一張配40元　一日填息

擁有89萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（7）日除息0.04元，今日以9.47元開出，較除息參考價9.46元高出0.01元，開盤一度陷入貼息最低報9.45元，不過隨後買單湧入，9點04分股價攀升至9.5元，係為上市以來第5次填息，同時也是第3次除息日就填息，股利將於12月2日發放。

2024-11-07 14:11
台塑四寶前10月營收「僅南亞雙增」　台化前10月年增7％

台塑四寶前10月營收「僅南亞雙增」　台化前10月年增7％

台塑四寶今（7）日公告10月營收，四寶10月合併營收為1106.79億元，月減6.9％、年減16.9％；累計今年前10月合併營收為1兆2341億6600萬元，年減2.3％。其中，僅南亞（1303）10月營收年月雙增，台化（1326）前10月營收成長近7％。

2024-11-07 15:57
川普效應！防日圓貶過頭　日央下月提前升息機率增加

川普效應！防日圓貶過頭　日央下月提前升息機率增加

美國前總統川普強勢回歸引發美元強勢反彈，市場預期日本政府和日本央行（BOJ）為了避免日圓貶過頭，提前在12月升息，防止日圓再度回到30年低點。

2024-11-07 15:56
川普重返白宮！台經院示警「4大政策」急轉彎　明年景氣添變數

川普重返白宮！台經院示警「4大政策」急轉彎　明年景氣添變數

台經院今天公布最新經濟預測，上修今年經濟成長率至4.03%，估2025年成長3.15%。台經院景氣預測中心主任孫明德認為，雖然明年成長放緩，復甦將更為全面且均衡，不過川普重返白宮，可能推出較極端政策，進而影響台灣貿易表現，成為重要不確定性。

2024-11-07 12:23
川普勝選「比特幣飆升10％」　達76052美元新高

川普勝選「比特幣飆升10％」　達76052美元新高

在美國大選結束後，前總統川普再次入主白宮，比特幣週三也跟著上漲，創下歷史新高，根據 Coin Metrics 的數據，彼特必價格在觸及76493.86美元的新紀錄後，最後上漲9%至約76052.66美元。

2024-11-07 10:15
雲豹能源遭經長轟「炒股」　盤中跌逾8%失守200元

雲豹能源遭經長轟「炒股」　盤中跌逾8%失守200元

受到經濟部長郭智輝在立法院詢答時指「炒股」影響，雲豹能源（6869）今（7）日早盤急跌逾8%，失守200元大關，最低來到190元，為近5個月以來新低。

2024-11-07 10:08
MSCI台股全球標準成分股納鈊象2檔　小型成分股增萬潤11檔

MSCI台股全球標準成分股納鈊象2檔　小型成分股增萬潤11檔

指數公司MSCI（明晟）今（7）日凌晨公布11月季度調整結果，全球標準指數新增鈊象、健策2檔台灣成分股，剔除華邦電；小型指數新增萬潤、台灣精銳等11檔，刪除國光生、璟德等23檔台灣成分股，調整結果於11月25日收盤生效。

2024-11-07 10:16

讀者迴響

熱門新聞

今年「大到不能倒」銀行名單出爐！ 中信銀等6家連莊

今彩539開出頭獎800萬！幸運兒在新北市

89萬股民淡定！00940一張配40元　一日填息

雲豹能源遭經長轟「炒股」　盤中跌逾8%失守200元

「鴻海」進場掃貨價曝光！　專家：明年變成小飛象

聯電跌不停！陷川普「保護費」行列　達人揪持股對策

川普當選「台積電2奈米」恐得提前赴美　郭正亮預言台2大廠被點名

川普重返白宮！台經院示警「4大政策」急轉彎　明年景氣添變數

快訊／雲端發票4人重複中獎　財部：平均日拿2至5張百元以上發票

快訊／「最懂海的男人」顏益財突閃辭　台驊控股董座張立秋接任

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366