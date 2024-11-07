雲豹能源否認有「輝達簽綠電」合約　菲律賓投資尚未獲政府核備

▲雲豹能源。（圖／記者姜國輝攝）

記者高兆麟／綜合報導

經濟部長郭智輝昨日批評雲豹能源（6869）「為了炒股票，講了很多不該講的話。」，今日更再度表示，雲豹6／21公布訊息後，股票就開始漲了1倍，這個都有證明，對此雲豹晚間發重訊表示，雲豹能源於112年底正式設立海外事業部，積極開發國際市場。因菲律賓市場深具開發潛力，故將其列為重點開發區域，投資已報主管機關備查，惟尚未核備，另外，目前未與輝達簽署綠電轉供合約。

雲豹能源表示，近期各大傳播媒體報導本公司於菲律賓投資及輝達採購綠電，內容不逐一贅述，但本公司深知發展綠能為全球化之趨勢，多年來持續關注各國之政策及市場狀況，並於112年底正式設立海外事業部，積極開發國際市場。

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雲豹能源也指出，因菲律賓市場深具開發潛力，故將其列為重點開發區域。本公司於113年1月17日參加由臺灣證券交易所主辦之「創新板」主題式業績發表會與113年5月21日改列上市前業績發表會中提及，將拓展海外之事業版圖，開發東南亞之太陽光電市場；復於113年8月15日參加凱基證券股份有限公司主辦之法人說明會中提及未來將積極發展菲律賓太陽光電市場。相關投資佈局計畫已載於上述各次法說會簡報中，並於公開資訊觀測站公告申報。

雲豹能源表示，本公司在菲律賓分別於113年4月8日投資子公司JNV Philippines Renewable Corporation計200,000美元，及113年8月2日投資菲律賓子公司SolarX Development Corp.計菲律賓披索9,600,000元，上述二項投資已報主管機關備查，惟尚未核備。

另外，雲豹能源也表示，本公司目前未與輝達簽署綠電轉供合約。