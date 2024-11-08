船公司未來5周取消68個歐美線航班　11／15歐洲線再漲1千美元

▲貨櫃船公司在未來5周取消約一成歐美線航班。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

德魯里(Drewry)統計，在第45至第49周內(11月4日至12月8日）5周間，貨櫃船公司已經宣佈取消歐美線68個航班，原共有693個預定航班，取消率約10%；攬貨公司指出，船公司透過控艙減班，全力拉升歐洲線明年1月新長約價，已通知本月15日歐洲線運價要再調高1000美元，屆時每大箱(40呎櫃)要收5500美元。

在過去5周，從9月30日到11月3日的第40至44周之間之間，越太平洋、越大西洋和亞洲-北歐和地中海航線共取消100個航班，佔原訂693個航班的14%，這次的減班，讓歐洲線運價在本月1日順利從3000-3500美元調升到4300-4600美元，本周運價僅回跌約200美元。

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昨(7)晚公布的德魯里貨櫃運費綜合指數(WCI) 上漲7%，至每大箱3444美元，比2021年9月的疫情期間峰值10,377美元低67%，但比2019年疫前的平均1420美元高出142%。年初至今綜合指數平均為4005美元，比10年平均水準2843美元高出1162美元(因2020-22年特殊的Covid疫情時期而膨脹)。

從上海到熱那亞的運費上漲了21%或751美元，至每大箱4399美元，從上海到鹿特丹的運費上漲了16%，即558美元，至每大箱3954美元。從紐約到鹿特丹的運費上漲了3%或25美元，達到每大箱785美元。從鹿特丹到上海的運費下降了 3%或19美元，至每大箱524美元，而從鹿特丹到紐約的運費下降了2%或40美元，至每大箱2624 美元，從上海到洛杉磯的運費下跌了1%或33美元，至每大香4806美元。洛杉磯至上海和上海至紐約的運價則是持平。

WCI上周指數漲幅是4%，亞歐貿易航線的現貨市場運價連續第2周上漲，德魯里預計下周也將延續這種上升趨勢。

德魯里，在接下來的5周內，海洋聯盟宣佈取消19個航班，THE聯盟與2M聯盟分別取消 12和9個航班，同期間，非聯盟船實施了28個航次停航。