快訊／台積電漲20元至1085　台股開盤大漲199點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（8日）以23608.11點開出，指數大漲199.29點，漲幅0.85％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1085元，漲幅1.88％；鴻海（2317）上漲2.5元至219.5元；廣達（2382）上漲2.5元至328元；陽明（2609）上漲1元來到70.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.58元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌0.59點或0.0％，收在43729.34點；標準普爾500指數上漲44.06點或0.74％，收5973.1點；那斯達克指數上漲285.99點或1.51％，收在19269.46點；費城半導體指數上漲118.42點或2.27％，收5333.99點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43729.34 ▼0.59 －-0.0% S&P500 5973.1 ▲44.06 ▲0.74% NASDAQ 19269.46 ▲285.99 ▲1.51% 費城半導體指數 5333.99 ▲118.42 ▲2.27%

資料來源：證交所