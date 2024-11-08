一銀AI大數據團隊　重新定義銀行嶄新服務模式

▲一銀AI團隊打造新服務模式。（圖／一銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

第一金（2892）旗下一銀大數據團隊自2015年成立，近年積極部署人工智慧、大數據等新科技技術，建構完整的客戶服務系統，實現自動化、智能化和高效率的處理流程，更致力於運用數位化方式提升業務效率與優化客戶體驗，擁有掌握核心技術與開發速度並進的優勢，亦廣泛落實於法人金融、個人金融、提升效率與風險控管等場域。

在法人金融方面，嵌入AI企業金流模型與智能行銷技術的「微企e時貸」企業申貸線上平台，滿足企業主立即試算借貸額度與簡化申貸流程的需求，近年更領先同業，首創將門牌定位及GIS地理資訊技術應用於法人金融數位轉型，打造「第一金融智慧地圖平台」，以大數據模型掌握法金業務開發先機。

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在個人金融方面，「第e數速貸」提供個人房、信貸業務，並以「智能鑑價」模型推出線上房貸試算新服務，讓客戶可不受時地限制，即時獲知貸款額度試算結果；此外，「e-First智能理財」，運用模型預測投資人對於基金的風險偏好程度，使智能理財推薦的投資組合更貼近投資人。

提升效率與風控方面，一銀正建置運用生成式AI搭配檢索增強生成（RAG）技術升級全行「內部智能詢答系統」，透過AI技術產出精確的回覆內容，並自動推演相似提問供行員進一步詢問，優化第一線行員服務客戶的品質，預計將於明年初上線。另外，第一銀行也採取創新分析技術，透過AI鑑價模型針對擔保品進行鑑價，提升抽查品質與簡化評估作業。



