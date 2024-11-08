台股收盤大漲145.07點　台積電漲25元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（8日）開高走高，加權指數終場大漲145.07點，以23553.89點作收，漲幅0.62％，成交量4217.84億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲199.29點開出，指數開高走高，盤中最高達23699.7點，最低23509.13點，終場收在23553.89點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1090元，漲幅2.35％；鴻海（2317）上漲1元至218元；廣達（2382）上漲2.5元至328元；陽明（2609）上漲1.8元來到71.5元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.55元。
今天漲幅前5名個股為吉茂（1587）上漲3.85元，漲幅9.94％；事欣科（4916）上漲3.2元，漲幅9.89％；神達（3706）上漲4.85元，漲幅9.87％；譁裕（3419）上漲1.65元，漲幅9.85％；佳和（1449）上漲2.4元，漲幅9.82％。
跌幅前5名個股則為安集（6477）下跌3.35元，跌幅9.74％；大銀微系統（4576）下跌13.5元，跌幅9.34％；建漢（3062）下跌3.55元，跌幅8.91％；雄獅（2731）下跌12元，跌幅8.63％；怡利電（2497）下跌6.6元，跌幅8.6％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|吉茂（1587）
|42.6
|▲3.85
|▲9.94％
|事欣科（4916）
|35.55
|▲3.2
|▲9.89％
|神達（3706）
|54.0
|▲4.85
|▲9.87％
|譁裕（3419）
|18.4
|▲1.65
|▲9.85％
|佳和（1449）
|26.85
|▲2.4
|▲9.82％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|安集（6477）
|31.05
|▼3.35
|▼9.74％
|大銀微系統（4576）
|131.0
|▼13.5
|▼9.34％
|建漢（3062）
|36.3
|▼3.55
|▼8.91％
|雄獅（2731）
|127.0
|▼12.0
|▼8.63％
|怡利電（2497）
|70.1
|▼6.6
|▼8.6％
資料來源：證交所
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