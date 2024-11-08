台股收盤大漲145.07點　台積電漲25元至1090

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（8日）開高走高，加權指數終場大漲145.07點，以23553.89點作收，漲幅0.62％，成交量4217.84億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲199.29點開出，指數開高走高，盤中最高達23699.7點，最低23509.13點，終場收在23553.89點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1090元，漲幅2.35％；鴻海（2317）上漲1元至218元；廣達（2382）上漲2.5元至328元；陽明（2609）上漲1.8元來到71.5元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.55元。

今天漲幅前5名個股為吉茂（1587）上漲3.85元，漲幅9.94％；事欣科（4916）上漲3.2元，漲幅9.89％；神達（3706）上漲4.85元，漲幅9.87％；譁裕（3419）上漲1.65元，漲幅9.85％；佳和（1449）上漲2.4元，漲幅9.82％。

跌幅前5名個股則為安集（6477）下跌3.35元，跌幅9.74％；大銀微系統（4576）下跌13.5元，跌幅9.34％；建漢（3062）下跌3.55元，跌幅8.91％；雄獅（2731）下跌12元，跌幅8.63％；怡利電（2497）下跌6.6元，跌幅8.6％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 吉茂（1587） 42.6 ▲3.85 ▲9.94％ 事欣科（4916） 35.55 ▲3.2 ▲9.89％ 神達（3706） 54.0 ▲4.85 ▲9.87％ 譁裕（3419） 18.4 ▲1.65 ▲9.85％ 佳和（1449） 26.85 ▲2.4 ▲9.82％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 安集（6477） 31.05 ▼3.35 ▼9.74％ 大銀微系統（4576） 131.0 ▼13.5 ▼9.34％ 建漢（3062） 36.3 ▼3.55 ▼8.91％ 雄獅（2731） 127.0 ▼12.0 ▼8.63％ 怡利電（2497） 70.1 ▼6.6 ▼8.6％

資料來源：證交所