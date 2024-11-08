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台銀企業永續發展委員會　升格功能性委員會

▲▼台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲台銀總行。（圖／資料室）

記者巫彩蓮／台北報導

台銀今（8）日董事會決議通過，企業永續發展委員會升格為董事會監督之「功能性委員會」，並新增設三名獨立董事擔任委員會成員，除展現該行對於永續治理的高度重視，也使得台銀成為首家企業永續發展委員會晉升為功能性委員會層級的國營銀行。

台銀行在多年前即成立「企業永續發展委員會」，以三大永續策略主軸，積極推動永續發展相關工作，作為「臺灣的靠山」，支持政府淨零排放目標，以資金影響力驅動產業轉型是該行的責任和使命，為了更加紮實地落實永續金融，新訂授信業務防漂綠須知，讓綠色授信、社會責任授信及永續績效連結貸款等，有更明確的遵循原則，並於授信業務導入企業淨零轉型診斷服務，以完善的作業流程和規範，攜手企業客戶邁向淨零，履行「永續的推手」之承諾。

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為積極實踐2050淨零排放目標，台銀自願遵循科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiatives ,SBTi )的方法學，針對範疇一、二，設定以2023年基準年，在2030年前降低42%的減量目標，並規劃節能、購能及創能等三大減碳策略，以汰換空調設備、擴大綠電採購及使用、規劃設置再生能源設備等多項具體行動，將淨零轉型落實於日常營運活動中。
 

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