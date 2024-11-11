川普當選後特斯拉飆漲逾30%　空頭慘賠逾1600億

▲全球首富馬斯克（圖右）替川普（圖左）公開站台。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克力挺川普出任美國總統影響，特斯拉股價近5個交易日飆漲逾30%，《彭博社》報導，有對沖基金因放空特斯拉大賠逾52億美元（約台幣1664億元）。

自美國11 月 5 日大選以來，特斯拉股價已上漲近 30%，市值增加超過 2000 億美元（約6.4兆元台幣）。在此背景下，先前做空該公司的對沖基金此後急於扭轉局面。

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法國巴黎銀行資產管理公司投資組合經理Edward Lees表示，馬斯克「現在的影響力可以說是科技界和華盛頓之間的一座橋樑」。

根據彭博社根據 S3 Partners 彙編的數據計算，在選舉日至上周五收盤期間持有特斯拉空頭部位的對沖基金帳面損失至少為 52 億美元。

根據追蹤 500 多家對沖基金部位的 Hazeltree 提供的單獨數據，他們是陷入困境的不斷縮小的群體之一，因為許多同行在過去四個月裡取消了對特斯拉的押注。這項立場調整恰逢馬斯克於7月13 日表態支持川普時推出。

Hazeltree 提供的每周數據顯示，截至 11 月 6 日，只有 7% 的對沖基金淨空頭特斯拉，低於 7 月初的 17%。也就是說，只有 8% 的人持有該股票的淨多頭部位。

馬斯克已成為川普最大的億萬富翁粉絲，並利用自己作為世界首富的地位來推動川普的競選活動，使他成為 2024 年大選的最大捐助者之一。隨著川普明確表示他計劃獎勵忠誠者，馬斯克將自己的命運與當選總統聯繫在一起，現在已經成為具有政治影響力的職位。