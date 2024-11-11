台灣港務公司四度蟬聯幸福企業金獎　今年招考2500人報名

▲台灣港務公司行政副總經理盧展猷(前排右)與貿易流通業頒獎人台北市副市長張溫德(前排左)合影。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司再受肯定，在2024年1111人力銀行幸福企業票選中，再度榮獲「貿易流通業」金獎，這是港務公司自2021年以來連續第四年獲得此項殊榮，充分展現了其在建立幸福職場、落實企業社會責任方面的卓越表現。該公司今年年初招考時有2500人報名，錄取170人，率取率6.8%。

1111人力銀行幸福企業獎項是國內指標性的人力資源獎項，本屆幸褔企業票選逾4000家企業參與，除網路票選外，主辦單位亦組成評選小組針對員工福利制度、勞資關係等公開資訊進行蒐集與審核，評選出各產業的模範生，ESG企業永續更列為評選的加分項。

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台灣港務公司表示能脫穎而出，主要歸功於重視員工福祉與發展及落實ESG等企業核心理念。

港務公司重視員工職家平衡需求，提供多項友善家庭支持措施，例如:有撫育3歲以下子女需求者，得申請2小時彈性上下班及每個工作日減少1小時工時，且享有全薪，不影響全勤、考績、獎金，另自今年起更增加身心障礙、重大傷病、懷孕、須照顧6歲以下子女者擴大1.5小時彈性上下班時間，讓員工能夠兼顧工作與生活。港務公司也積極推動員工學習，提供適性化的培訓課程，鼓勵員工不斷精進，建立一個主動學習型組織，讓員工與公司共同成長。

公司積極落實ESG並響應聯合國永續發展目標（SDGs），在環境保護、社會責任及公司治理方面持續努力，除了在「落實永續城市與社區」面向，持續推動綠色港口及關懷弱勢族群外，亦積極以「提供員工優質的工作環境和發展機會」來實踐SDGs體面工作和經濟成長等目標。

未來，港務公司將持續秉持「以人為本、永續發展」的理念，為員工打造更幸福的工作環境，為社會創造更大的價值。