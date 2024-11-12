星宇航空日本載客率近9成　明年要開神戶等3航點

▲星宇航空商務長梁文龍（圖左）。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）積極布局東北亞市場，受惠日幣貶值旅日需求大增，推升星宇航空日本載客率維持近9成以上，也不斷評估新闢二線城市，預計明年夏季將開航神戶，且還會開航1個短程航線及1個長程線，等於明年至少會新增3個航點。

星宇航空商務長梁文龍表示，觀察今年前10月，日本線佔客運營收50％，日圓貶值台灣人都往日本跑，挹注整體日本航線載客率都維持近90％以上，共承載超過150萬名旅客前往日本，且與星野集團合作的地方載客率特別高，像是北海道、沖繩、名古屋等熱門目的地，載客率超過9成。

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梁文龍指出，日本航網要好上加好，除了大城市外，也開始新闢有特色的二、三線城市，積極評估包括東北地區在內的新航點，以滿足旅客對多元化旅遊體驗的需求。

其他亞洲區布局，今年12／4起，越南河內航線將增加至每周8班、12／26起，胡志明增加為每周13班；12／21，曼谷航線JX741／JX742放大機型以A350執飛；明年1／15至2／28清邁航線每周將再增加4班。

此外，星宇航空拓展台中、高雄市場的腳步尚未停歇，除現有的台中-澳門、台中-峴港、台中-高松包機、台中-富國島，12月2日將開航台中-沖繩航線，並預計於明年啟動籌備開闢高雄航線，以2026年Q1開航為目標，逐步提升中南部市場佔有率，後將持續留意市場需求，規劃新闢航線以服務中南部旅客。