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星宇搶攻歐美市場　拚2026年插旗歐洲「考量航點曝」有望獨家開航

▲星宇航空全新A350機型。（星宇提供）

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）不斷拓展航網，搶進北美市場後，下一步除了增加北美航點、擴大與阿拉斯加航空的合作之外，也要插旗歐洲市場，目前有評估芬蘭首都赫爾辛基、瑞典首都斯德哥爾摩、丹麥首都哥本哈根等北歐航點，不過受到飛機交機時程影響，預計最快2026年開航機會比較大。

►►星宇航空日本載客率近9成　明年要開神戶等3航點

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星宇航空商務長梁文龍表示，星宇要打世界盃，主打精品航空的意象已經建立了，下一階段走向全世界，18架A350預計2027年全部交付完畢，屆時A350約8成以上運能將投入長程航線。

美國市場部分，除了現有的美西3個航點，也計畫逐步擴展，目前評估休士頓、波士頓、華盛頓、紐約等，藉此完善美國的航線佈局，進一步鞏固其轉機市場的競爭優勢。

此外，梁文龍也提到，進軍北美市場後，看準阿拉斯加航空以飛北美國內線為主，雙方開啟合作、代碼共享是個很好的里程碑，彼此的航網互補性很高，未來也會持續擴大合作。

除了北美市場，星宇也陸續評估歐洲航點，梁文龍指出，像是捷克、西班亞的馬德里或巴塞隆納、芬蘭的赫爾辛基、瑞典的斯德哥爾摩、丹麥的哥本哈根等歐洲航點都有研究過，但主要還是看商務客需求、觀光資源、貨運市場、航權等因素，歐洲開航在第二階段計畫，且交機時程還是最大的問題，目標2026年Q1機會比較大。

梁文龍也提到，星宇強調產品策略，把與同業相同的產品做出不同詮釋，像是飛機上的五感體驗，把台灣有名的飲食融入機艙內，就像董事長張國煒曾說，星宇要當「護國神機」，一直都是朝這目標前進，在國際上的行銷宣傳，也都有突出效果，希望能做出跟其他航空公司不同的產品區隔。

關鍵字： 星宇星野

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