親戚狂炫耀「兒在台積電」下月領200萬獎金　做2年買房！內行打臉

▲親戚狂炫耀兒子薪水很多。（示意圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

科技業薪水優渥，常常有工程師在網路上分享年薪，以及分紅獎金，羨煞許多人，一名網友表示，親戚瘋狂炫耀，兒子在台積電擔任「高級作業員」，第一年就存了100萬，下個月還有200萬的獎金可以領，並已經準備買房了，質疑這種說法是否屬實？對此，內行人搖頭直呼「不可能」。

有網友在Dcard發文，「台積電作業員的獎金一次發到200萬嗎？」阿姨整天炫耀兒子在台積電龍潭&竹南廠擔任「高級作業員」，去年剛入職一年就存了100萬，下個月就能領到200萬的獎金，已經準備要買房，「搞得現在還住在家裡的我妹，每天被我媽比較，或是要她也去做」。

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原PO指出，阿姨的話聽起來就像在騙人，而且從網路上就可以看到許多人分享相關的資訊，但母親卻非常相信阿姨的話，「所以想請問現在或曾經在台積電做過作業員的卡友，可以分享一下，你們的薪水、獎金分紅拿過多少呢？」

貼文曝光，掀起網友討論，「朋友的朋友在GG工作好幾年，存了上千萬，直到39歲時猝死了」、「今年剛滿兩年小小技術員，只加班夜班，今年年薪大概90萬」、「朋友去年年薪大概115萬，年資七年的技術員，日夜輪班」、「你阿姨指的就是工程師啦，但工程師也不可能單一季就發200萬好不好，這樣都比我朋友那個當副理的哥還狂了（單季80幾萬）」。

有內行網友指出，「不可能，分紅給的時間大致有5次1/8、1/8、1/2、1/8、1/8。如果領最多的那次通常7/25入帳一半（就是1/2），如果一次就拿200萬，那全年分紅不就400萬了，還要加上保障的月薪14個月，你覺得作業員有可能這麼高嗎？全年年薪有破200萬我都很懷疑了」。

還有網友直呼「笑死，高級作業員就是設備工程師啊，只是工程師的自嘲而已」「我都說我是在南科當工人，只是不用曬太陽的工人」。