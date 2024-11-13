台積電中科零廢中心商轉　秦永沛：年減碳「超過10座大安森林公園」

▲台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日在中科廠區舉行台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛致詞時表示，推動循環經濟是責任也是契機，零廢中心將實現廢棄資源的點石成金，把它升級成高價值的原物料，未來預期這座零廢中心一年可以減少13萬噸的廢棄物委外處理量，也能減少15億元的環境成本，減碳量更能超過10座大安森林公園的減碳量。

秦永沛表示，對台積電來說，推動循環經濟是責任也是契機，台積電身為晶圓製造領導者，深知在環境保護的使命，循環經濟也是永續重點作為，更能提高資源利用效率，使企業成長和環境保護共贏。

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秦永沛說，零廢製造中心是台積電和協力廠商共同打造，秉持減廢最大量

、環境效益最大化、管理風險最小化原則，零廢中心將實現廢棄資源的點石成金，把它升級成高價值的原物料甚至電子級原物料。

秦永沛分享，過去一年試營運，零廢中心產出的再生產品，提供給台積電及其他產業的原物料，這是綠色創新技術里程碑，未來這座零廢中心，每年預計將減少13萬噸廢棄物委外處理量，這也佔台積電中科廠區85%以上，在水環境部分，每年也能減少15億元環境成本，其中包括四億噸減碳量，這是超過十座大安公園的減碳量。零廢中心也有台灣第一個碳薄膜捕捉技術應用，在零廢中心會把熱能變成能源，再利用薄膜捕捉碳，這可以減少溫室氣體，還能以廢養綠。

秦永沛也表示，台積電去年在台灣廠區，所有廢棄物回收率達到97％以上，

掩埋率已連續14年小於1%，台積電是第一個取得UL2799認證的企業，但台積電不以這樣的成果自滿，更要藉此鼓勵自己持續推動永續，而循環要能成功，關鍵在建立生態系，異業合作至關重要，透過成立零廢中心，希望各產業更重視，加速發展動能，未來將延續零廢中心成果，在各地建立更多零廢中心，希望和各地攜手合作創造更美好地球。