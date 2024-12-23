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福懋油股價跌停寫3年新低　並列25檔注意股

▲福懋油台中廠。（圖／翻攝自Google Maps）

▲福懋油。（圖／翻攝自Google Maps）

記者廖婕妤／台北報導

福懋油（1225）經營權之爭暫時落幕，不過股價仍持續下跌，今（23）日收45.4元跌停價，連續吞2根跌停，股價探3年新低，也遭證交所列為注意股。

福懋油今年9月中旬股價曾飆至183.5元，寫下歷史新高，主要是因當時經營權之爭激烈，市場派興泰吳家不斷買進福懋油股票，推升其股價攀升；不過隨著經營權之爭落幕，吳家拿下5席董事，贏過公司派許家的4席，經營權變天，福懋油股價也跟著打回原型，高點與今日收盤價相比，跌幅逾75％。

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證交所今也公布25檔注意股，福懋油因最近6個營業日累積收盤價跌幅達27.68％，且今日之成交量為最近60個營業日日平均成交量的14.57 倍、且永豐金證券商賣出之比率為53.86％，因此被列為注意股。

其餘還有直得（1597）、IKKA-KY（2250）、友訊（2332）、所羅門（2359）、昆盈（2365）、佳能（2374）、圓剛（2417）、冠西電（2466）、訊舟（3047）、華晶科（3059）、穎漢（4562）、鈞興-KY（4571）、大銀微系統（4576）、台灣精銳（4583）、立積（4968）、眾達-KY（4977）、和椿（6215）、訊芯-KY（6451）、芯鼎（6695）、羅昇（8374）、商億-KY（8482）、美德醫療-DR（9103）、明輝-DR（911608）、巨騰-DR（9136）等24檔並列注意股。

關鍵字： 福懋油股價經營權注意股跌停

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