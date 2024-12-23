博通有望成為下一個輝達　分析師看好成為最值得投資AI股

▲博通。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，基金經理Stephen Yiu表示，隨著主要科技公司尋求減少對單一供應商的依賴，博通更有可能在2025年為投資者帶來比AI晶片領導者NVIDIA更大的收益。

藍鯨成長基金投資組合經理Stephen Yiu表示，雖然微軟、亞馬遜、Google和Meta Platforms等大型科技巨頭已經大量收購了NVIDIA的GPU，但他們現在也在開發自己的GPU。

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Stephen Yiu指出，博通不是NVIDIA，但就表現潛力而言，他們預計博通將成為下一個NVIDIA，因為他們與大型科技公司密切合作，NVIDIA的GPU非常強大，但同時也非常昂貴，從微軟的角度來看，你不想過度依賴單一供應商。

博通的股價今年已飆升逾126%，市值超過1兆美元，此前該公司報告稱其人工智慧收入將在2024年增長兩倍多，達到122億美元。該股是藍鯨十大持股之一。博通執行長 Hock Tan透露，該公司正在與三大雲端運算客戶開發客製化AI晶片，分析師將其確定為Meta、Alphabet 和 ByteDance。

Tan預計，到2027年，這些客戶將各自在網路叢集中部署100萬個AI晶片。Stephen Yiu認為，這是一個潛在的優異表現的問題，他們預期NVIDIA的股價在未來兩年內不會翻倍。從大數定律的角度來看，這是非常困難的。

華爾街分析師也越來越看好博通的前景。高盛在12月15日的一份報告中將其股票目標價從190美元上調至240美元，理由是「對該公司的未來收入和獲利成長前景抱有更高的信心」。

然而，美國銀行警告稱，「與NVIDIA在商業晶片和企業客戶方面的據點的激烈競爭」可能帶來潛在風險。NVIDIA仍是人工智慧晶片領域的主導力量，市值達3.2兆美元，今年股價漲幅超過165%。Stephen Yiu認為博通正是因為規模較小而提供了更好的投資機會。

Stephen Yiu說，對於一家價值1兆美元的公司來說，成長50%達到1.5兆美元是合理的。但NVIDIA要做到這一點，他們還需要增加1.5兆美元，這是一個非常大的數字。

