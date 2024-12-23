快訊／威力彩下期上看3.1億！今晚邁入16槓

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導
威力彩今晚頭獎未開出，邁入連16槓，下期（12/26）預估銷售銷售0.7~0.8億元，頭獎累積上看3.1億元。
台彩23日晚間開出113000103期威力彩，第一區獎號由小到大依序為15、16、18、25、34、37，第二區04。
根據最新派彩結果，頭獎、貳獎皆未送出，僅參獎5人中獎，各分得15萬元。台彩預計，下期威力彩頭獎累積上看3.1億元。
記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導
威力彩今晚頭獎未開出，邁入連16槓，下期（12/26）預估銷售銷售0.7~0.8億元，頭獎累積上看3.1億元。
台彩23日晚間開出113000103期威力彩，第一區獎號由小到大依序為15、16、18、25、34、37，第二區04。
根據最新派彩結果，頭獎、貳獎皆未送出，僅參獎5人中獎，各分得15萬元。台彩預計，下期威力彩頭獎累積上看3.1億元。
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誠美材（4960）今年經營權剛剛落幕，不過，又爆出總經理連巍鐘拖欠港商金石信託250萬美元（折合台幣8100萬元）未還，並透過律師跨海追討。委任律師除了上周五向法院提起返還借款訴訟外，今天下午向金管會證期局陳情，呼籲主管機關介入調查。
2024-12-23 16:19
避險基金看貶日圓，近期積極建倉布局套利交易空間，市場預期日圓兌美元匯價未來數個月內將會再貶5%，下探165。
2024-12-23 15:16
黑松（1234）今（23）日舉行法說會，黑松明年邁入100周年，董事長張斌堂表示，今年前11月合併營收達95億元，主要試試到下半年氣候變化影響所致，不過法人仍看好全年營收續衝百億元；今年上半年不錯，但下半年受到氣候影響等，營收達成率比較沒有那麼好，但全年獎金仍至少有4個月。
2024-12-23 15:00
台北101日系大股東伊藤忠傳出有意釋股，外界指向洽購對象為中信金（2891）集團，不過對於這項傳言，中信金以「市場傳言不予評論」回應。
2024-12-23 13:58
財政部北區國稅局今（23）日表示，最近透過智慧型選案系統，發現有公司靠數名直播主在社群平台賣貨漏開發票，2年漏報4千萬銷售額，除了補徵200萬營業稅以外，再加罰200萬元罰鍰，連補帶罰慘噴400萬。
2024-12-23 16:10
兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今（23）日在立法院財委會上指出，銀行雖有大筆打銷美國有不良債權干擾獲利，但今年兆豐銀年終獎金力拚能比照去年的水準，仍有上看8個月的機會，至於加薪則約3%。
2024-12-23 10:39
黑松（1234）今（23）日舉辦法說會，董事長張斌堂表示，明年絕對要比今年更好，不過要面臨的變數還是很多，像是氣候變化、川普上任後的政策等，最困難的是減塑減碳的議題，勢必墊高包裝成本，但相關產品會不會漲價仍需要綜合評估。
2024-12-23 15:05
立委林德福今（23）日在立法院財委會上詢問，財政部發新聞稿表達「深表遺憾」，會不會羞愧？財政部次長阮清華回答「不會」。
2024-12-23 10:34
輝達（NVIDIA）AI伺服器明年主流產品為GB 200，更傳出將在預計推出下世代GB 300 AI伺服器產品線，鴻海（2317）、廣達（2382）為輝達AI伺服器重要夥伴，訂單比重分配上，廣達僅次於鴻海，為第二大供應商，GB200訂單發酵帶動下，鴻海、廣達連袂上攻，漲幅逾3%。
2024-12-23 09:55
中央研究院經濟所今天發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，聚焦政府租金補貼政策，發現近3年有約24.3%的房東漲租，未來1到2年，約有3成的房東計畫調漲租金，將成為近年通膨居高不下的壓力來源。
2024-12-23 21:57
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